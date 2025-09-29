Yeniden Refah Partisi’nden çok konuşulacak KAAN hamlesi! Hakan Fidan üretimin durduğunu açıklamıştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yerli muharip savaş uçağı KAAN'ın motor lisansının ABD Kongresi'nde onaylanmadığı için üretiminin durdurduğunu açıkladı.

Fidan’ın yaptığı açıklama Türkiye gündeminde tartışmalara neden olurken, YRP Konya Milletvekili Ali Yüksel, Bakan Fidan tarafından yanıtlanması istemiyle konuyla ilgili soru önergeleri hazırladı.

Yüksel, hazırladığı soru önergesinde, "Yerli ve Milli muharip uçağımız KAAN gerçekten var mıdır? Yok mudur?" diye sordu.

“KAAN'IN MOTORU YERLİ ÜRETİM MİDİR, DEĞİL MİDİR?"

YRP'li Yüksel'in soru önergesinin tamamı şu şekilde,

“KAAN'ın motoru Yerli üretim midir, değil midir?

KAAN için yerli ve milli motor üretilmiş midir? Üretilmemiş midir? Eğer üretilmişse, neden halen ABD'den motor beklenmektedir?

Eğer üretilmemişse, Endonezya'ya nasıl satış yapılabilmiştir? 5- Endonezya ile imzalanan satış protokolü kapsamında kaç adet uçak söz konusudur? 40 mi yoksa 50 mi?

Beyaz Saray'da gerçekleştirilen 2,5 saatlik görüşmeden yalnızca 1,5 gün sonra yapılan bu açıklamanın gayesi nedir? Kimi kime şikâyet ediyorsunuz?

KAAN için ABD menşeli motor ambargosu gündeme getirilmediyse, Sayın Trump ile yapılan 2,5 saatlik görüşmede hangi konular ele alınmıştır?

Son olarak, gururumuz ve hayalimiz olan yerli ve milli muharip uçağımız KAAN rafa kaldırılacak mıdır, kaldırılmayacak mıdır?”