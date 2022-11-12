Erbakan: İktidara geldiğimizde derneklerini kapatacağız

Haber Global’de “Buket Aydın ile Yüz Yüze” programına konuk olan Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde dernekleri kapatacaklarını söyledi.



LGBT ile ilgili açıklamalar yapan Erbakan, “LGBT derneklerini kapatacağız tabii. Bunu açık bir şekilde söylüyorum. Bu bütün dinlerde yasaklanmış bir sapkınlıktır.” diye devam etti.

