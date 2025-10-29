Hadi Özışık, Ahmet Davutoğlu ve Fatih Erbakan’ın liderliğindeki partiler arasında yaklaşık altı aydır sürdüğü belirtilen temaslarda, genel başkanlık konusunun şimdilik ikinci plana bırakıldığını iddia etti. Özışık, “Her iki lider de ‘önce birlik sağlansın, liderlik konusu sonra konuşulur’ yaklaşımında uzlaştı” dedi. Özışık, iki parti liderinin birleşme konusunda son aşamaya gelindiğini ifade etti.

Hadi Özışık şöyle konuştu:

Ahmet Davutoğluyla Fatih Erbakan buluşuyor. 16 Kasım'da Yeniden Refah Partisi'nin kongresi var. Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi birleşme noktasında artık son aşamaya gelinmiş. Yeniden Refah Partisi ile Gelecek Partisi birleşecek. Genel başkan konusunda da her iki lider, “Onlar detay bu konuda uzlaşırız” demişler. Görüşmeleri de Suat Kılıç, Mehmet Altınöz ve Ayhan Sefer Üstün yürütüyor. Birleşme üzerine 6 aydan beri bu görüşmeler devam ediyormuş.

BİRLEŞME İDDİALARINI YALANLAMADILAR

Özışık'ın ortaya attığı bu iddiaların ardından iki lider arasında bir görüşme gerçekleşti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi'nin yeni genel merkez binasına taşınmasının ardından Ahmet Davutoğlu’na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Davutoğlu, iki partinin birleşeceği iddialarına ilişkin, "Birlikte çalışma konusunda güçlü bir irademiz var. Birlikte çalışma alanının genişlemesi ve Türkiye’nin önüne gerçek bir alternatif koyma konusunda müşterek bir irademiz var. Makam niyetiyle yola çıkanlar, menzile ulaşmaz" dedi.

Ziyaretin ardından Genel Başkanlar ortak basın toplantısı düzenledi.

DAVUTOĞLU: “BİRLİKTE ÇALIŞMA KONUSUNDA GÜÇLÜ BİR İRADEMİZ VAR”

Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi’nin birleşeceği iddialarına yönelik soruya şu yanıtı verdi:

Eğer ‘Bugün Türkiye’nin siyasal sorunu nedir’ diye bir soru yöneltilse birçok şeyden önce şunu söylerdim: Siyasetteki atomizasyon, parçalanma... Bir tarafta iki kutuplu bir yapı var, seçimde insanları birinden birine tercihe zorlayan. Diğer taraftan bu ikili yapı dışındaki partilerin atomize olması var. Çok sayıda partinin ortaya çıkması. Bu bir türlü üçüncü bir yolun inşasını mümkün kılmıyor. Yapılması gerekenler, bizim de mutabık kaldığımız, Gelecek Partisi’ni kurduktan sonra bütün emeğimi sarf ettiğim husus bu iki denklemin dışında bir üçüncü yolun oluşturulması ve Meclis’te oluşturduğumuz Yeni Yol Grubu’nu kurarken de hedef buydu. Sayın Genel Başkan’ın zikrettiği gibi Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasında çok samimi bir şekilde ve netice olarak yürütülen birçok müzakerede hedefimiz bu. Birlikte çalışma konusunda güçlü bir irademiz var. Birlikte çalışma alanının genişlemesi ve Türkiye’nin önüne gerçek bir alternatif, insanların, ‘Bu alternatif, ülkeyi yönetir’ diyebileceği bir alternatifi koyma konusunda müşterek bir irademiz var. Makamları falan konuşmadık. Makam niyetiyle yola çıkanlar, menzile ulaşmaz. Her zaman Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki müzakereler hep olumluya tesir etmiştir. Birlikte çalışma irademiz söz konusudur.

Fatih Erbakan ise Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşeceği ile ilgili iddialara şu yanıtı verdi:

Gelecek Partisi ile uzun zamandır temaslar içerisinde bulunduk. Bu temaslarımızda da hep gündeme alınan konu, biraz önce de söylediğim, Türkiye'de siyasetin iki kutuplu bir hale gelmiş olması ve milletimizin bu iki kutuptan birine muhtaç kalmaması bakımından, milletimize umut olacak bir çalışma nasıl yapılabilir? Bunun görüşmesini yaptık. Bunu biz Saadet Partisi ile de yaptık. Ve bunun genişletilmesi ve millete umut olacak bir alternatifin ortaya çıkartılması bakımından birlikte çalışma noktasında bir sürekliliğimiz var. Bundan sonra da bu birlikte çalışma iradesinin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Daha da sık bir şekilde istişareler, görüş alışverişleri ve birlikte çalışma süreci devam edecek.