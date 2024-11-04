Yeniden Refah'lı Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e yönelik silahlı saldırıyı düzenleyen şahsın akrabası olan E.Ş. olduğu öğrenildi.

Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balışeyb Belediye Başkanı Yeniden Refah'lı Hilmi Şen'e silahlı saldırı düzenlendi. Yaralılar Kırıkkale'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Belediye Başkanı Şen'e yönelik saldırıyı düzenleyen şahsın akrabası olan E.Ş. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Hilmi Şen

VALİLİK'TEN İLK AÇIKLAMA

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, ilçe merkezinde şüpheli E.Ş. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aynı saldırıda 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralıların tedavisine devam edilmektedir" denildi.

BELEDİYE BAŞKANI VE KORUMASI HAYATINI KAYBETTİ

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, silahlı saldırıda ağır yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

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