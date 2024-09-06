Yeniden Refah'ta deprem! Belediye başkanı istifa etti

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden Sivas’ın Yıldız Beldesi Belediye Başkanı seçilen Ali Aydemir, belediye meclis üyeleriyle birlikte partiden istifa ettiklerini duyurdu

BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

Aydemir, istifasını sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Bu kararı titizlikle değerlendirdiklerini belirten Aydemir, beldeye artık bağımsız bir belediye başkanı olarak hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

İşte o açıklama

“En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkanı olarak şahsım ve belediye meclis üyelerim de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Belediyemize bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun”