YENİÇAĞ - Balıkesir / Özel Kelkit

Yeniden Refah Partisi (YRP) Karesi İlçe Başkanı Fatih Kavuş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, İYİ Parti Karesi İlçe Başkanlığına nezaket ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliği yaptığı ziyarette, Karesi ilçesinin güncel durumu ve geleceği hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, siyasi partiler arasındaki iletişimin önemine vurgu yaparak, "Siyasi partilerin birbirleri ile olan iletişimini önemsiyoruz. Bu, demokrasi için iyi bir kazançtır. Bu tür ziyaretler, toplumun siyaset kurumuna olan güvenini pekiştirir," dedi. Tekin, nazik ziyaretleri için Yeniden Refah Partisi Karesi İlçe Başkanı Fatih Kavuş ve yönetimine teşekkürlerini iletti.

Yeniden Refah Partisi Karesi İlçe Başkanı Fatih Kavuş ise, yeni dönemde görev alacak olan İYİ Parti Karesi teşkilatına başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Gerçekleşen ziyaret, farklı siyasi partilerin yerel düzeyde sergilediği iş birliği ve diyalog ortamını gözler önüne serdi.