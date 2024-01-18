Yeniden Refah'tan sürpriz belediye başkan adayı. Ünlü şarkıcının adaylığı açıklandı

Yeniden Refah Partisi belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Adaylıkları kesinleşen 1’i büyükşehir 2’si il, 53 ilçe olmak üzere 56 belediye başkan adaylarını duyuran YRP’de, Düzce Belediye Başkan adayı şarkıcı Davut Güloğlu oldu.
Genel Merkez'de Fatih Erbakan'ın katılımıyla yapılan aday tanıtım programıyla 56 belediye başkan adayı daha açıklandı.
Son açıklanan isimlerle beraber YRP, bugüne kadar 10’u büyükşehir 10’u il belediye başkanı olmak üzere toplam 309 adayını duyurdu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Kültür Sanat Danışmanı Davut Güloğlu Düzce Belediye Başkanı olarak açıklanırken, programda partinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Melih Tatlıcı olduğu açıklandı.
İşte Yeniden Refah Partisi’nin bugün açıklanan adaylar:
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı - Mehmet Melih Tatlıcı
Osmaniye İl Belediye Başkan Adayı Adem Demir
Adıyaman
Kahta İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Toprak
Antalya
Demre İlçe Belediye Başkan Adayı Yasin Karahanlı
Ardahan Göle İlçe Belediye Başkan Adayı - Akın İsmailoğlu
Artvin
Murgul İlçe Belediye Başkan Adayı - Recep Aydın
Yusufeli İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail Pehlivan
Bartın
Ulus İlçe Belediye Başkan Adayı Yılmaz Öz
Kumluca Belde Belediye Başkan Adayı C. Ahmet Adıyaman
Gaziantep
Araban İlçe Belediye Başkan Adayı Hasan Doğru
Çorum
İskilip İlçe Belediye Başkan Adayı İpek Aslan
Laçin İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Galetepe
Sungurlu İlçe Belediye Başkan Adayı Osman Vargeloğlu
Bakırköy İlçe Belediye Başkan Adayı Salih Doğan
Başakşehir İlçe Belediye Başkan Adayı Kadir Karaca
Kartal İlçe Belediye Başkan Adayı Nevzat Çavluk
İzmir
Foça İlçe Belediye Başkan Adayı Nazif Tuna Han
Buca İlçe Belediye Başkan Adayı Ümit Toker
Çiğli İlçe Belediye Başkan Adayı Salim Ay
Gaziemir İlçe Belediye Başkan Adayı Murat Biçer
Karşıyaka İlçe Belediye Başkan Adayı Süleyman Arabelen
Narlıdere İlçe Belediye Başkan Adayı Ramazan Duran
Aliağa İlçe Belediye Başkan Adayı Hür Erdem Ünal
Menemen İlçe Belediye Başkan Adayı Özbek Taşdemir
Urla İlçe Belediye Başkan Adayı Samet Koçlu
Karabağlar İlçe Belediye Başkan Adayı Evren Şahin
Kiraz İlçe Belediye Başkan Adayı Yusuf Şimşek
Kayseri
Hacılar İlçe Belediye Başkan Adayı Bünyamin Geçgil
İncesu İlçe Belediye Başkan Adayı Zekeriya Karayol
Kocaeli
Gebze İlçe Belediye Başkan Adayı Kamil Ergün
Kartepe İlçe Belediye Başkan Adayı Berat Kansu
Karamürsel İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Osman Aydın
Konya
Karatay İlçe Belediye Başkan Adayı İsa Gökhan Duysak
Manisa
Turgutlu İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Serhat Orhan
Mardin
Dargeçit İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Şerif Gümüşay
Niğde
Altunhisar İlçe Belediye Başkan Adayı Fatih Taş
Yıldıztepe Belde Belediye Başkan Adayı Yıldırım Arlı
Ordu
Çamaş İlçe Belediye Başkan Adayı Muhammet Küçüköksüz
Osmaniye
Düziçi İlçe Belediye Başkan Adayı Abdullah Yıldırım
Sakarya
Karasu İlçe Belediye Başkan Adayı Av. Recep Özdemir
Ferizli İlçe Belediye Başkan Adayı Sercan Eğin
Arifiye İlçe Belediye Başkan Adayı Şükrü Gözyıman
Sinop
Ayancık İlçe Belediye Başkan Adayı Ergün Kaya
Durağan İlçe Belediye Başkan Adayı Adem Gündüz
Türkeli İlçe Belediye Başkan Adayı Haşim Atalay
Zonguldak
Kilimli İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Aşkar
Kozlu İlçe Belediye Başkan Adayı Bilal Korkmaz
Karaman Belde Belediye Başkan Adayı Olcay Üstün
Muslu Belde Belediye Başkan Adayı Ercan Gönültaş
Çatalağzı Belde Belediye Başkan Adayı Şenol Toptan
Yozgat
Kadışehri İlçe Belediye Başkan Adayı Davut Karadavut
Yalova
Armutlu İlçe Belediye Başkan Adayı Beytullah Şengöz
Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan Adayı Erkan Pelitoğlu
Kaytazdere Belde Belediye Başkan Adayı Ömer Ziya Geçit
Tavşanlı Belde Belediye Başkan Adayı Hüseyin Açıkel