Yeniden Serdal Adalı

Beşiktaş’ta olağan seçimli genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı ile rakibi Gürkan Aksoy başkanlık için yarıştı. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşen seçimde 27 bin 588 oy kullanma hakkı bulunan üyelerden sadece 5 bin 500 kişinin oy kullandığı, katılımın çok düşük olduğu bir seçim gerçekleşti. Serdal Adalı aldığı 4 bin 648 oyla rakibi Gürkan Aksoy’u geride bırakarak 2’nci kez Beşiktaş Başkanlığına seçildi. Serdal Adalı üç yıl Beşiktaş Başkanı olarak görev yapacak. Serdal Adalı büyük cesaret göstererek ateşten gömleği ikinci sefer giydi. Önünde çok ciddi ekonomik sorunlar mevcut. Özellikle kulübü bankalar birliğinden çıkarmak istiyordu. Yaptığı bedelli sermaye artımından 4 milyar 800 milyon TL hedefleyen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı elde edilen 1 milyar 433 milyon TL’lik gelir ile hayal kırıklığına uğramıştı. Futbolcu alacakları, önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları derken çok para lazım çok. Serdal beyi tekrar Beşiktaş başkanı seçildiği için tebrik ederim.

Beşiktaş, başkanlık seçiminin gölgesinde kendi sahasında ligin sonuna demir atan Adana Demirspor’u konuk etti. Üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlı ekip 4-1’lik net bir galibiyet aldı. Beşiktaş, oyunun kontrolünü ilk düdükle beraber ele alan, çoşkulu, göze hoş gelen futbol oynayarak taraftarlarına mutlu bir akşam yaşattı. Sezon başında neden böyle futbol oynamıyordu demek geliyor içimden. Adana Demirspor maçının yıldızı, kahramanı, süperstarı tartışmasız Rafa Silva’dır. Gol atıyor, asist yapıyor, oyunu hızlandırıyor, tempoyu düşürüyor. Daha ne yapsın. Çok özel oyuncu. Beşiktaş teknik kadro ve yönetimi önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yaparken, bütün kurgu Rafa Silva’nın üzerine yapılmalı. Rafa Silva’nın uyum sağlayacağı oyuncu kadrosu kurulursa şu an ki performansının üstüne çıkacağından hiç şüphem yok.

Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurtan Immobile son haftalarda iç sahada adeta taraftarla barışırcasına goller atıyor. Son iki iç saha karşılaşmasında rakip filelere 4 gol atmayı başardı. Üstüne bir de asist yaptı. Haftalardır nerelerdeydin be Immobile.

Beşiktaş aldığı bu galibiyetle beraber 3’üncülük için yarıştığı Samsunspor’un 1 puan üstüne çıkarak 3’üncü sıraya yerleşti. Avrupa kupalarına gitmek için ligi 3’üncü bitirmektan başka şansı yok. Ole hoca takımı yarım sezonda analiz etmiştir. Takımın eksik taraflarına iyi transfer yapılarak, önümüzdeki sezon iddialı bir ekip kurulması lazım.