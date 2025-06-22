“Yeniden Sinematek” dünya sinemasını ağırlayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Yeniden Sinematek”, 16'ncı yılında yeni seçkisiyle İzmirli sinemaseverlerin yaz akşamlarına renk katacak. Açıkhava Yaz Programı seçkisinde yer alan filmler, 23 Haziran-25 Ağustos 2025 tarihlerinde pazartesi akşamları Tarihi Havagazı Fabrikası’nda seyirciyle buluşacak.

İzmirli sanatseverleri 16 yıldır sinemayla buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek, “Açıkhava Yaz Programı” seçkisi kapsamında dünya sinemasından 10 filmi gösterime sunacak.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda 23 Haziran-25 Ağustos günleri arasında pazartesi akşamları saat 21.00’de beyaz perdeye yansıtılacak filmler, İzmirlileri sinemanın büyülü atmosferinde yolculuğa çıkaracak.

WİM WENDERS İMZALI BUENA VİSTA SOCİAL CLUB

Programın açılış filmi, yönetmen koltuğunda dünyaca ünlü isim Wim Wenders’in oturduğu 1999 Almanya, Küba, ABD, Birleşik Krallık ve Fransa ortak yapımı belgesel "Buena Vista Social Club" olacak. Film, kendi ülkelerinde birer efsane olan Compay Segundo, Ruben Gonzales, Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo ve Eliades Ochoa’nın kurdukları Buena Vista Social Club adlı müzik grubu ve grup üyelerinin yaşantısını beyaz perdeye aktarıyor.

2023 Birleşik Krallık, Lüksemburg, Fransa ortak yapımı olan ve Michael Morpurgo’nun aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan macera ve animasyon türündeki "Saklı Krallık" filmi, 30 Haziran’da izleyici ile buluşacak.

2024 İtalya, Almanya, Belçika ortak yapımı olan ve Yasemin Şamdereli, Deka Mohamed’in yönetmenliğini üstlendiği dram, biyografi ve spor türlerindeki "Samia" filmi, sporcu Samia Yusuf Omar’ın ilham veren hayatına odaklanıyor. Samia, 7 Temmuz’da gösterilecek.

KATE WİNSLET, SAVAŞ FOTOĞRAFÇISI LEE’YE HAYAT VERİYOR

2023 ABD, Avustralya, Birleşik Krallık, Macaristan, Singapur ortak yapımı biyografi, dram ve savaş türlerindeki "Lee" filmi ise 14 Temmuz’da sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Film, meslek yaşantısına model olarak başlayan ve 2. Dünya Savaşı’nda bir savaş muhabiri olarak devam eden Elizabeth Miller’ın yaşantısını izleyiciye aktarıyor.

Cannes Film Festivali’nde Festival Büyük Ödülü’ne layık görülen 2024 Hindistan, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, İtalya ortak yapımı "Aydınlık Hayallerimiz" de 21 Temmuz’da gösterilecek.

CHARLES AZNAVOUR’UN GERÇEK YAŞAM ÖYKÜSÜ

2024 Fransa yapımı dram, biyografi ve müzik türlerindeki "Aznavour" filminde de dünya çapında ünlü Fransız şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Charles Aznavour’un sanata adadığı hayatı ve eserleri 28 Temmuz’da beyaz perde yoluyla seyirci ile buluşuyor.

Kara komedi ve dram türlerindeki 2024 Birleşik Krallık, İspanya ortak yapımı "Acı Gerçekler", Londra’da yaşayan modern bir ailenin insani bir iletişim arayışındaki dinamiklerine ve katmanlı insan ilişkilerine odaklanıyor. Acı Gerçekler, 4 Ağustos’ta izlenebilecek.

MARY VE MAX’İN YARATICISINDAN "BİR SALYANGOZUN ANILARI"

2024 Avustralya yapımı animasyon film "Bir Salyangozun Anıları"nda, küçük yaşta ikiz kardeşi Gilbert’ten ayrılan süs salyangozları toplamaya meraklı ve kitap aşığı, yalnız ve uyumsuz Grace Pudel’in macerası anlatılıyor. Film, 11 Ağustos’ta animasyon film meraklılarının beğenisine sunulacak.

Levan Akın’ın yazıp yönettiği Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Jüri Ödülü’nü alan 2024 İsveç, Danimarka, Fransa, Türkiye, Gürcistan ortak yapımı "Geçiş" filminde, kayıp yeğeni Tekla’yı bulmak için bir yolculuğa çıkan Lia’nın yolu İstanbul’a çıkıyor. Dayanışmayı odağına alan film, 18 Ağustos’ta gösterilecek.

2023 ABD, Güney Kore ortak yapımı "Başka Bir Hayatta" filmi, iki çocukluk arkadaşı olan Nora ve Hai Sung’a odaklanıyor. Hayat, ayrılmak zorunda kalan iki arkadaşı birbirlerinden habersiz geçen 20 yılın ardından New York’ta yeniden bir araya getiriyor. Başka Bir Hayatta, 25 Ağustos’ta İzmirliler ile buluşacak.