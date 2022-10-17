Manchester United'ın yıldızı mahkemeye çıktı

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Greenwood, tecavüze teşebbüs, saldırı, güç ve tehdit edici eylemlerde bulunma iddialarıyla Manchester kentinde mahkeme karşısına çıktı.



Dava, kefalet koşullarının yeniden düzenlenebilmesi gerekçesiyle yarına ertelendi.

Eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtlarının ardından Greenwood, tecavüz ve ölümle tehdit iddialarıyla 30 Ocak'ta tutuklanmıştı. Kefalet karşılığında serbest bırakılan 21 yaşındaki futbolcu, hakkında devam eden mahkeme süreci nedeniyle tutuklandığı ilk tarihten itibaren Manchester United'ın antrenmanlarına ve maçlara alınmıyor.

Greenwood'un, kefalet şartları arasında yer alan eski kız arkadaşıyla iletişime geçmeme maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle dün yeniden tutuklandığı belirtiliyor.