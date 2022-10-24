Kuran kursunda çocuklara istismar davası sil baştan: Ayrı dosyalarda aynı çocuklar defalarca örseleniyor

Erzurum'da Diyanet'e bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda cinsel istismara uğrayan çocuklara ilişkin davada mahkeme, 8 çocuktan 7'si için ceza verimiş, sanık H.A.'yı toplamda 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. İstinaf Mahkemesi ise sanığın itirazı üzerine mağdur çocukların duruşmaya getirilerek dinlenmediği gerekçesiyle kararı bozmuştu. Bunun üzerine yerel mahkeme, mağdur çocukların duruşmaya getirilerek yeniden dinlemesine karar vermişti. Çocuklara karşı işlenilen suçların yargılaması 3 farklı dosya olarak devam ediyor. Bugün failin eziyet ve işkence suçlamasıyla Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına başlandı.

Davayı takip eden ve mağdur çocukların avukatlığını üstlenen Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği avukatları, söz konusu karara itiraz ederek mağdur çocukları mahkemeye götürmedi. Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği avukatları, duruşmanın ardından Erzurum Adalet Sarayı önünde açıklamada bulundu.

“BİZ DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ VE ÇOCUKLARIN DİNLENMESİNDEN VAZGEÇİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Avukat Nilda Baltalı, şu ifadeleri kullandı:

“Erzurum kuran kursunda takip ettiğimiz istismar ve işkence suçlarından yargılanan sanıklar için bugün yine adliyeye geldik. Şikayetçi olduğumuz dosyalardan biri silahla tehdit ve çocuğa karşı eziyet suçlarından asliye ceza mahkemelerinde görülüyor. Biz bu dosyaların birleştirilmesini ve çocukların defalarca örselenmemesi için çocukların dinlenmesinden vazgeçilmesini talep ediyoruz. Mahkeme talebimizi kabul etti. İstinaf mahkemesi bundan sonra çocukların dinlenip dinlenmeyeceğini ayrıca istismar dosyasıyla diğer suçlardan açılan dosyaların birleştirilip birleştirilmeyeceğine karar verecek. Amacımız tabii ki çocukları daha fazla mağdur etmemek ve soruşturma evresinde alınan kamera kaydı ile sosyal hizmet uzmanları, psikologlar tarafından alınan ifadelerinin geçerli olmasını sağlamak.”