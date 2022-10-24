24 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuran kursunda çocuklara istismar davası sil baştan: Ayrı dosyalarda aynı çocuklar defalarca örseleniyor

Kuran kursunda çocuklara istismar davası sil baştan: Ayrı dosyalarda aynı çocuklar defalarca örseleniyor

Erzurum'da Diyanet'e bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda cinsel istismara uğrayan çocuklara ilişkin davada mahkeme, 8 çocuktan 7'si için sanık H.A.'yı toplamda 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Üst mahkemece bozulan dava bugün yeniden görülmeye başlandı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 15:35
Takip Et

Yeniden yargılama başladı: Kuran kursunda şiddet davası

Kuran kursunda çocuklara istismar davası sil baştan: Ayrı dosyalarda aynı çocuklar defalarca örseleniyor
+
Aa
-

Erzurum'da Diyanet'e bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda cinsel istismara uğrayan çocuklara ilişkin davada mahkeme, 8 çocuktan 7'si için ceza verimiş, sanık H.A.'yı toplamda 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. İstinaf Mahkemesi ise sanığın itirazı üzerine mağdur çocukların duruşmaya getirilerek dinlenmediği gerekçesiyle kararı bozmuştu. Bunun üzerine yerel mahkeme, mağdur çocukların duruşmaya getirilerek yeniden dinlemesine karar vermişti. Çocuklara karşı işlenilen suçların yargılaması 3 farklı dosya olarak devam ediyor. Bugün failin eziyet ve işkence suçlamasıyla Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına başlandı.

Davayı takip eden ve mağdur çocukların avukatlığını üstlenen Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği avukatları, söz konusu karara itiraz ederek mağdur çocukları mahkemeye götürmedi. Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği avukatları, duruşmanın ardından Erzurum Adalet Sarayı önünde açıklamada bulundu.

“BİZ DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ VE ÇOCUKLARIN DİNLENMESİNDEN VAZGEÇİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Avukat Nilda Baltalı, şu ifadeleri kullandı:

“Erzurum kuran kursunda takip ettiğimiz istismar ve işkence suçlarından yargılanan sanıklar için bugün yine adliyeye geldik. Şikayetçi olduğumuz dosyalardan biri silahla tehdit ve çocuğa karşı eziyet suçlarından asliye ceza mahkemelerinde görülüyor. Biz bu dosyaların birleştirilmesini ve çocukların defalarca örselenmemesi için çocukların dinlenmesinden vazgeçilmesini talep ediyoruz. Mahkeme talebimizi kabul etti. İstinaf mahkemesi bundan sonra çocukların dinlenip dinlenmeyeceğini ayrıca istismar dosyasıyla diğer suçlardan açılan dosyaların birleştirilip birleştirilmeyeceğine karar verecek. Amacımız tabii ki çocukları daha fazla mağdur etmemek ve soruşturma evresinde alınan kamera kaydı ile sosyal hizmet uzmanları, psikologlar tarafından alınan ifadelerinin geçerli olmasını sağlamak.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Nesrin Kurnaz
24.10.2022 16:38
Türkiye'de 20 yıldır masumiyet ayaklar altında.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
1
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
2
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
3
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
4
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
5
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
6
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
7
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı
﻿Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı
﻿Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı
﻿Aracının motoruna 26,5 kilogram uyuşturucu sakladı, yakayı ele verdi
﻿Aracının motoruna 26,5 kilogram uyuşturucu sakladı, yakayı ele verdi
﻿Aracının motoruna 26,5 kilogram uyuşturucu sakladı, yakayı ele verdi
﻿İstanbul’da silahlı saldırgan dehşeti kamerada: Özel harekat polisi operasyonla yakaladı
﻿İstanbul’da silahlı saldırgan dehşeti kamerada: Özel harekat polisi operasyonla yakaladı
﻿İstanbul’da silahlı saldırgan dehşeti kamerada: Özel harekat polisi operasyonla yakaladı
﻿Dünyanın en eski yıldız haritası keşfedildi
﻿Dünyanın en eski yıldız haritası keşfedildi
﻿Dünyanın en eski yıldız haritası keşfedildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.