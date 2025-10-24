Yenidoğan Çetesi davası savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında karar açıklandı.

Makamında ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan 6’sı tutuklu13 kişiden, kendini “Müsteşar Kemal” olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin dışındaki tutuklu sanıklar tahliye edildi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada müşteki ve sanık avukatlarının beyanları alındı.

"TUTUKSUZ TÜM SANIKLARIN DA TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ"

Yavuz Engin’in avukatı Ahmet Fırat Burkucu beyanında, "Bugün burada yargılanan eylem sadece kişiye yönelik suikast girişimi değil bir cumhuriyet savcısına suikast girişimidir. Bu yargı teşkilatına yapılmış bir saldırıdır. Sanıkların beyanlarını kabul etmemiz mümkün değildir. Yavuz Engin’in bilgileri, fotoğrafları WhatsApp’tan paylaşılıyor. Tehdit ediliyor, edilmekte kalmıyor faaliyete geçilmeye çalışılıyor.

Müvekkilimin aracına bakılıyor, 20 dakika sonra Aylin Arslantatar tarafından Bolu’da olduğu ailesine kadar tüm bilgileri veriyor. Bu tek başına yapılan bir eylem değil. Tutuksuz tüm sanıkların da tutuklanmasını istiyoruz. Sanıklardan birisi, Yavuz Engin’e ‘Burada asıl örgüt lideri sensin’ deme cüreti bile göstermiştir." dedi.

MÜTALAA

Müşteki avukat beyanları sonrası görüşünü bildiren duruşma savcısı, "Tutuklu sanıkların suçu işlediğin dair somut deliller olduğu için bu aşama adli kontrol yetersiz kalacağı için ve atılı suç için yazılı ön görülen cezanın alt ve üst sınırı baz alındığında sanıkların kaçma şüphesi anlaşılmakta, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına mütalaa olunur." dedi.

ARA KARAR

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti 6 tutuklu sanıktan, Mustafa Kemal Zengin'in tutukluluk halinin devamına, Aylin Arslantatar hakkında ev hapis ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Mahkeme, diğer tutuklu sanıklar Gökhan Güler, Baki Çelik, Yavuz Çelik ve Muhammed Emin Orhan'ın ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 12 Ocak tarihine ertelendi.