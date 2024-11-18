Yenidoğan Çetesi davasında annenin feryadı yürekleri dağladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yenidoğan Çetesi davasında annenin feryadı yürekleri dağladı

Yenidoğan Çetesi üyeleri bugün ilk kez hakim önüne çıktı. Duruşmada çete mensupları büyük bir soğukkanlılıkla kendilerini ifade ederken duruşma salonu dışında bir annenin feryadı yürekleri dağladı.

Bakırköy Adliyesi'nde görülen Yenidoğan Çetesi davasının ilk duruşmasında, mağdur ailelerin yaşadığı trajediler yürek burktu. Basın mensuplarına konuşan mağdur anne Ahsen Açıkyürek, hastane sürecinde yaşadığı korkunç olayları anlatarak gözyaşlarına boğuldu.

"NORMAL DOĞUMA İZİN VERMEDİLER"

Ahsen Açıkyürek, bebeğini Bağcılar Şafak Hastanesi’nde dünyaya getirdiğini belirterek, doğum öncesinde doktorların kendisini sezaryene zorladığını ifade etti. Açıkyürek, “Ben normal doğum yapmak istiyordum ama doktor sürekli ‘Yapamazsın, ters doğum olacak’ diyerek ısrar ediyordu” dedi.

Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı aylık gelirini açıkladı! Ümit Özdağ duruşmayı takip ediyorYenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı aylık gelirini açıkladı! Ümit Özdağ duruşmayı takip ediyor

CHP'den "Yenidoğan çetesi" açıklaması: Sağlık Bakanı görevden alınıp yargılanmalıdırCHP'den "Yenidoğan çetesi" açıklaması: Sağlık Bakanı görevden alınıp yargılanmalıdır

"SENİN ÇOCUĞUN YAŞAMAYACAK"

Doğumun ardından bebeğinin sağlık durumuyla ilgili bilgi almak isteyen anne, hemşirelerin kendisine her şeyin yolunda olduğunu söylediğini aktardı. Ancak kısa süre sonra bebeğin küveze alındığını ve sürekli kötü haberler almaya başladığını belirtti: “Her gidişimde ‘Senin çocuğun yaşamayacak, ölecek’ dediler. Bu süreçte bize başka bir hastaneye sevk edilebileceği söylendi ama hiçbir şey yapılmadı.”

"KOLLARINI VE AYAKLARINI MORARTMIŞLAR"

Açıkyürek, bebeğinin hastanede ihmale uğradığını ve vücudunda morluklar gördüğünü ifade ederek şunları söyledi: “Çocuğumun kollarını morartmışlar, acı çektiği için bağlı olduğu kabloları çekiyormuş. Ayaklarından alınan kan yanlış yerden alındığı için mosmor olmuştu. Çocuğumu adeta ölüme terk ettiler.”

"RAPORLARI BİZE VERMEDİLER"

Bebeğinin sağlık durumu hakkında sürekli olumsuz raporlar aldığını söyleyen anne, başhekimin aileye baskı yaparak bebeği farklı bir hastaneye götürmekten caydırmaya çalıştığını iddia etti. “Her gün çocuğumun hastalığının daha kötüye gittiği söylendi. Raporları bile bize vermediler. Çocuğumuzu alacağımızı söylediğimizde ise başhekimin tavrı tamamen değişti” dedi.

Son Haberler
Bomba yüklü çanta paniği yaşandı. Olay yerine bomba imha uzmanları geldi
Bomba yüklü çanta paniği yaşandı. Olay yerine bomba imha uzmanları geldi
‘Atatürk’e dua edecek imam yok’. MHP’nin mevlidinden önce tehdit iddiası
‘Atatürk’e dua edecek imam yok’. MHP’nin mevlidinden önce tehdit iddiası
Yenidoğan Çetesi davasında annenin feryadı yürekleri dağladı
Yenidoğan Çetesi davasında annenin feryadı yürekleri dağladı
Diyarbakır'da hemzemin geçitte yolcu treni, otomobile çarptı
Diyarbakır'da hemzemin geçitte yolcu treni, otomobile çarptı
Yeni Zelanda 8 farklı galibiyetle 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarı finale yükseldi
Yeni Zelanda 8 farklı galibiyetle 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarı finale yükseldi