Yenidoğan Çetesi davasında annenin feryadı yürekleri dağladı

Bakırköy Adliyesi'nde görülen Yenidoğan Çetesi davasının ilk duruşmasında, mağdur ailelerin yaşadığı trajediler yürek burktu. Basın mensuplarına konuşan mağdur anne Ahsen Açıkyürek, hastane sürecinde yaşadığı korkunç olayları anlatarak gözyaşlarına boğuldu.

"NORMAL DOĞUMA İZİN VERMEDİLER"

Ahsen Açıkyürek, bebeğini Bağcılar Şafak Hastanesi’nde dünyaya getirdiğini belirterek, doğum öncesinde doktorların kendisini sezaryene zorladığını ifade etti. Açıkyürek, “Ben normal doğum yapmak istiyordum ama doktor sürekli ‘Yapamazsın, ters doğum olacak’ diyerek ısrar ediyordu” dedi.

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"SENİN ÇOCUĞUN YAŞAMAYACAK"

Doğumun ardından bebeğinin sağlık durumuyla ilgili bilgi almak isteyen anne, hemşirelerin kendisine her şeyin yolunda olduğunu söylediğini aktardı. Ancak kısa süre sonra bebeğin küveze alındığını ve sürekli kötü haberler almaya başladığını belirtti: “Her gidişimde ‘Senin çocuğun yaşamayacak, ölecek’ dediler. Bu süreçte bize başka bir hastaneye sevk edilebileceği söylendi ama hiçbir şey yapılmadı.”

"KOLLARINI VE AYAKLARINI MORARTMIŞLAR"

Açıkyürek, bebeğinin hastanede ihmale uğradığını ve vücudunda morluklar gördüğünü ifade ederek şunları söyledi: “Çocuğumun kollarını morartmışlar, acı çektiği için bağlı olduğu kabloları çekiyormuş. Ayaklarından alınan kan yanlış yerden alındığı için mosmor olmuştu. Çocuğumu adeta ölüme terk ettiler.”

"RAPORLARI BİZE VERMEDİLER"

Bebeğinin sağlık durumu hakkında sürekli olumsuz raporlar aldığını söyleyen anne, başhekimin aileye baskı yaparak bebeği farklı bir hastaneye götürmekten caydırmaya çalıştığını iddia etti. “Her gün çocuğumun hastalığının daha kötüye gittiği söylendi. Raporları bile bize vermediler. Çocuğumuzu alacağımızı söylediğimizde ise başhekimin tavrı tamamen değişti” dedi.