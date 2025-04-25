Yenidoğan Çetesi Davasında dördüncü perde: Tutuklu anneden feryat, ilaç satışı itirafı ve karşılıklı suçlamalar

Tutuklu bir annenin ev hapsi talebi ve bir hemşirenin ilaç satışı itirafı duruşmaya damga vurdu. Dava, avukatların dinlenmesi için 28 Nisan'a ertelendi.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve bazı bebeklerin ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan, 29'u tutuklu toplam 58 sanığın bulunduğu "Yenidoğan Çetesi" davasının dördüncü duruşması Bakırköy Adalet Sarayı'nda görüldü. 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, sanıkların kimlik tespitleriyle sabah saat 10.30 sıralarında başladı ve gün boyu devam etti.

TANIKLAR DİNLENDİ, SAVUNMALAR ALINDI

Duruşma boyunca mahkeme heyeti, bazı tanıkların beyanlarını dinledi ve sanıklara bu beyanlara karşı savunma yapma hakkı tanıdı. Sanıkların ifadeleri, davanın seyrine ilişkin önemli detayları ortaya koydu.

TUTUKLU ANNEDEN DUYGUSAL SAVUNMA: 'EV HAPSİNE BİLE RAZIYIM'

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan Senanur Ünlü, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Yeni doğum yaptığını ve 5 aydır tutuklu olduğunu belirten Ünlü, şunları söyledi:

"Bana örgüt üyesi diyorlar ama ben örgütün ne olduğunu burada öğrendim. Para aklıyorlar denildi ama benim evim bile kira. 1.5 yaşında çocuğum var. Ben nasıl böyle bir şey yaparım? Benim sütüm bile kesilmedi. Ben başka bir anneye bu acıyı nasıl çektiririm? Beraatimi istiyorum. Ev hapsine bile razıyım yeter ki çocuğum yanımda olsun."

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu ve dosyadaki eksikliklerin giderilmemiş olmasını gerekçe göstererek tutuklu bulunan 29 sanığın tamamının tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu vekillerinin, tanıkların kurum aleyhine olan beyanlarının kabul edilmemesi yönündeki talepleri de kayda geçti.

HEMŞİREDEN İTİRAF VE 'OPARA BEBEK' TARTIŞMASI

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde ifade veren tutuklu sanık hemşire Hakan Doğukan Taşçı, hakkındaki iddiaları reddederken önemli bir itirafta bulundu. 11 hastaneden sorumlu olduğu iddiasını yalanlayan Taşçı, 'Opara' isimli bebekle ilgili tanık Yaren Sena Kayır'ın beyanlarına da itiraz etti:

"Savcılıkta bana, 'Bebeğin öldüğünü nasıl anlamazsın' diye sordular başka hiçbir şey sormadılar ama bilirkişi raporu yanlış yazılmış. Opara bebek için yaşasın diye ilaç verdim, vermeseydim bu sefer de vermediğim için tutuklanacaktım."

Taşçı, tanık Kayır'ın bebeğin öldüğünü fark etmediğini iddia ederek, "Mesele hastanın öldüğünü fark etmemeleri. Saatler geçmişti. Ona 'Sen nasıl fark etmedin öldüğünü' dedim bana 'E ben sana dedim' dedi. Ben bebeğe kalp masajı yaptığını ilk defa dün o burada dediği zaman öğrendim. Bana deseydi zaten ben kalbinin durduğunu anlar 'Kalp masajı yap' derdim" şeklinde konuştu.

Taşçı, savunmasının devamında ise ilaç satışı konusunda şu itirafı yaptı:

"1 yıldır tutukluyum ne biliyorsam anlattım. Suçum var mı evet ben bunu kabul ettim. Çöpe gidecek ilaçları sattım bunun için pişmanım; ama bunun dışında başka hiçbir suçum yok. Fırat Sarı ile hiçbir bağım yok."

DİĞER SANIKLARDAN ÇARPICI SAVUNMALAR

Hüseyin Günerhan: Olaydan aylar önce hastaneden ayrıldığını, Kaya bebeğin ölümünde hastanede çalışmadığını belirterek, "İnsanlar bizden nefret ediyor. Cezaevinde bizi öldürmeye çalışıyorlardı. En beter katil biz olduk. Siz de hakkınızı helal edin belki bir daha görüşemeyiz. Daha fazla kendime eziyet etmek istemiyorum ben çok yoruldum. Adalet bekliyorum" dedi.

Mehmet Gürül: Sadece Fırat Sarı'dan maaş aldığı için tutuklandığını savunarak, "Benim suçum yok ki 100 bin hastaneden 25 bin Fırat Sarı'dan alıyordum. Bunu da hastane yönetimi karar verdi. Benim bir suçum yok. Bana örgüt üyesi diyorlar ama bunu kabul etmiyorum. Hastane yönetimi beni Fırat Sarı'ya şikayet etti" ifadelerini kullandı.

Murat Mantuş: Devlet terbiyesiyle büyüdüğünü, tebligat gelir gelmez yurt dışından döndüğünü belirterek kaçma şüphesi olmadığını vurguladı. "Benim ömrüm örgütlerle mücadele etmekle geçti. Hiçbir örgüte üye olmadım hiçbir menfaat sağlamadım" dedi.

Rıza Keykubat: Tanık hemşirelerin yalan beyanda bulunduğunu, Kaya bebeğin ölümünün kendi üzerine yıkılmak istendiğini iddia etti. "Tüm orderların Şeyhmus Çelik üzerine olduğu iddianamede yer alıyor. Ancak tanıklar benim adımı verdi. Yalan beyanlarla 9 aydır tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

SANIK YAKINLARI ARASINDA GERGİNLİK

Tutuklu sanık Tuğçe Toptemel'in, Hakan Doğukan Taşçı'nın 'Opara bebek' ile ilgili beyanlarını kabul etmediğini söylemesi üzerine salonda gerginlik yaşandı. Taşçı'nın yakını olduğu iddia edilen bir izleyicinin Toptemel'e yönelik "Sen bilirsin" sözü üzerine, Toptemel'in annesi ile Taşçı'nın yakını arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma sonrası sanık yakınları salondan çıkarıldı.

ÖRGÜT LİDERİ İDDİASIYLA YARGILANAN SANIKTAN SAVUNMA

Davanın kilit isimlerinden ve örgüt lideri olduğu iddia edilen tutuklu sanık Fırat Sarı da savcının tutukluluğun devamı talebine karşı savunma yaptı. Üzerlerinde bir algı operasyonu olduğunu savunan Sarı, sanıklardan Mustafa Kemal Zengin'in kendilerine yönelik "Asalak, böcek" ifadelerini kınadı ve salondaki sağlık çalışanlarının başarılı olduğunu belirtti.

Sarı, "Biz bebek katili diye anılıyoruz. Biz hastalara şifa uğruna çalıştık. Ben gece yarıları çalıştım. Sağlık Bakanlığının raporu özensiz hazırlanmıştır. Medyanın algısını sizler de görüyorsunuz. Ben yaklaşık 15-20 bine yakın yoğun bakım hastası baktım. Şimdi yoğun bakım önünden geçen herkes bana dava açıyor" dedi.

Mustafa Kemal Zengin'i tanımadığını ve kriminal kişilerle ilişkisi olmadığını belirten Sarı, Zengin'in savcıyı neden ziyaret ettiğinin araştırılmasını istedi. Savcıyla daha önce görüştüğünü ve savcının kendisine "Hastane sahiplerinin suçu var. Bana hastane sahibi verecek misin? Seni ölümlerden sorumlu tutmuyorum" dediğini iddia etti. Zengin'in girişiminin savcıya karşı olduğunu düşündüğünü ve bu durumun kendilerini kriminalize ettiğini savundu.

'Opara bebek' ile ilgili iddialara da yanıt veren Sarı, "Opara bebeğin ölümüyle ilgili 6 aylık bebeğin yenidoğan yoğun bakımına yatırılmasının suç olduğu söylendi böyle bir şey yok. SGK 28 günden büyük bebeklerin erişkin yoğun bakımına yatırılmasını belirtir; bu ödemelerle ilgilidir. Fakat bu bebeğin SGK'sı zaten yok. Yatışının hiçbir sıkıntısı yoktu. Ben o hastayı da görmedim bana sadece telefonda böyle bir hastanın yattığı söylendi. Medya gereksiz algı yapıyor" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık savunmaları ve tanık beyanlarının ardından, sanık avukatlarının dinlenmesi için duruşmayı 28 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'a erteledi. Davanın gelecek celsesi merakla bekleniyor.