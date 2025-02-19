'Yenidoğan çetesi' davasında duruşma ertelendi

İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 25’i tutuklu, 46 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşmasına devam ediliyor.

Duruşma saat 10.40 sıralarında sanık yoklamasıyla başladı. Aralarında doktorların da bulunduğu 34 sanığın 3 yıl süreyle meslekten men edildiği öğrenildi.

Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda görülüyor. Davanın üçüncü duruşmasına suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu 25 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. Tutuklu yargılanan doktor İlker Gönen’in kaldığı cezaevinde yaşamına son vermesinin ardından sanık sayısı 46 olmuştu. Duruşma saat 10.40 sıralarında sanık yoklamasıyla başladı.

Sağlık Bakanlığı, aralarında doktorların yanı sıra hemşireler ve teknisyenlerin de bulunduğu 34 kişi hakkında meslekten men kararı verdi. En üst sınırdan3 yıl boyunca men edilen sanıklar, bir daha kamu kurumlarında görev alamayacak.

Yoklama sırasında tutuklu sanık avukatı, müvekkiline su vermek istedi. Duruma jandarma engel olmak isteyince, diğer sanık avukatları 'Su vermek suç değil’ diyerek tepki gösterdi. Duruşma salonunda kısa süreli gerginlik yaşandı. Cumhuriyet Savcısının 'Burada alışveriş yapmak yasak' sözleriyle sanık avukatları 'Jandarmalar işini yapmıyor, ilk defa mı duruşmaya giriyoruz, ilk defa mı jandarma görüyoruz' diyerek tepki gösterdi. Salonda bulunan polisler tarafları sakinleştirmek isterken, duruşma tarafların yoklamalarıyla devam etti.

Sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından 10 kez, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan da 11 kez olmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor. İddianamede, 'Dolandırıcılık' suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor. Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti. Diğer yandan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit eden isimler de tutuklanmıştı.

Mahkeme heyetinin ilk duruşmadaki kararı doğrultusunda, tutuksuz sanıklardan TRG Hospitalist Hastanesi doktorlarından Mehmet Gürül, aynı hastanenin İdari Müdürü Murat Mantuş, doktor Şeyhmus Çelik ve Esenler Güney Hastanesi'nin mesul müdürü Doktor Ali Dirik tutuklanmıştı. Tutuklanması talep edilen ancak firari olan Birinci International Hastanesi'nin sahibi Ali Aksu, hemşire Serenay Şenkalaycı ve hemşire Ceren Hatice Kırım'ı yakalamaya yönelik çalışmalar ise sürüyor.

'TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM'

SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile duruşmaya katılan sanık Ecem Erol, "Tanıkları tanımadığım için ekleyeceğim birşey yok takdir mahkemenizindir" dedi. Tutuklu sanık Tuğçe Toptemel tanık beyanlarına karşı, "Opara bebeğin kötüleştiğini ilk ben gördüm ben fark ettim. Tape kayıtlarında Şenay Çalıkoğlu’nun Hakan Doğukan Taşçı ile bebek dağılımlarımı yaptığını söylemiştir. Bir kusurum yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'İLAÇLAR NORMAL BAKANLIK ONAYI GİBİ HASTALARA VERİLİYORDU'

Güney Hastanesi Mesul Müdürü tutuklu sanık Doktor Ali Dirik ise " Tanık Oktay Torul benim mobbing yaptığımı ve bu yüzden işten ayrıldığını söylemiştir. Hastaneden ayrılmasının yoğun bakımla hiçbir alakası yoktur. E-imzası şifresini vermediği sürece kimse kullanamaz. Benden önce de yoğun bakımda çalışıyordu. Tanık Erhan Ayvaz yazılı işlere bakıyordu. Kaç yıllık doktorluk yapmış birine zorla bir sorumluluk veremeyiz. Opera bebekte beyin kanaması vardı. Ben hiçbir zaman yoğun bakıma girmedim. Yoğun bakıma giren tüm hastalara Erhan Ayvaz bakardı. Oktay Torul’u çağırdık ve geldi. Kaya bebek dışında 9 bebek vardı. 9 bebek tek tek yaklaşık 1 saat gezildi. Maaşlarını, tazminatlarını alamıyorlar işsizler, tanıklar yönlendiriliyor. Oktay Torul tek tek hastalara baktığını bana değil herkese sorun. Sorumluluğu almış imzası var. Kaç yıllık doktor, mobbing yapılmamış ben niye zorla imza attırayım" dedi.

'DOLANDIRICI FIRAT SARI İLE MÜCADELE ETTİM'

Sanık Ali Dirik, "Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu çıktı konuştu. 'Ben yaşlı bir insanım 10 yıldır hastaneye gelmiyorum' diyor hepsi yalan beyan. Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu her gün gelirdi. Cumartesi günleri de gelirdi. Elden alınan paraları akşam 5’te bankaya yatıyordu. Ben erişkin yoğun bakımda olduğum için aktiftim. Yenidoğan yoğun bakımda Fırat Sarı ile anlaşmazlık yaşamışız, ben oraya doktor, hemşire sağlamışım. Yenidoğana baktım diye işletmesini mi yaptım anlamına geliyor? COVİD-19 zamanı kimse bakmadı acile, Dahiliye servisine ben baktım işletmesini ben mi aldım demek oluyor? Burada başhekimlere sordunuz 'Ondan, bundan haberim yok' dediler ama tutuksuz yargılanıyorlar. Bunları kabul etmiyorum. Bizim Güney Hastanesi özelinde tutuklu yargılayacağınız tek kişi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu. İlaç SGK’ya fatura edilemeyen bir ilaç. Evrakları imzalatın SGK’ya fatura edelim diyerek Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu, Batuhan’ı göndermiş. Ali beyden habersiz kullanalım SGK’ya fatura edelim. Nitelikli dolandırıcılıktan tutuklu bulunuyorum. Ben dolandırıcı değilim ben tam tersi dolandırıcı Fırat Sarı ile mücadele ettim. Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu bana set oldu. Fırat Sarı ile tartışmamda 'Sen kimsin ki?' dedi. Bununla uğraşıyorum, Fırat Sarı'yı göndermesiyle uğraşıyorum. Fırat Sarı ile bir hesabım var mı? Yok, tape kayıtlarım yok. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

'HASTALARA KULLANIYORUZ DEDİLER İNANMADIM'

Tutuklu sanık Ali Dirik, "İlaç konusunda Yavuz Engin Savcım bana sordu. Mantar ilacı, ağır ilaç. Hastanenin yenidoğan sorumlusu bu ilacı çekmiş. Hüseyin Günay sorumlu. Erişkin yoğun bakımda kullanılıyor. Bu ilaç yoğun bakımlarda mantar tedavisinde kullanılır. Damar yolundan verilir. Ağır bir ilaçtır hem erişkin hem bebek yoğun bakımda kullanılır. Başhekimliğe çağırdığımda yatan 'Hastalara kullanıyoruz' dediler inanmadım. Hemşireleri çağırdım. 'Kullanıyor musunuz, tanıyor musunuz?' dedim 'Hayır’ dediler. Bu ilacın hepsini yenidoğana çekmişler. Nöbet listesi, 7/24 poliklinik yoğun bakım kaç doktor gerekiyor iki kadrom ve talebim var diyorum. Bakanlık kadro vermiyor. Sanık olması gerekirken tanık olarak yargılanıyor Oktay Torul. Ne de olsa Ali Dirik içeride. Kamera kaydı konusu, denetim geldiğinde yukarı çıktım eşlik ettim. Serdar dosyaları alıp hastaları inceledi. Bilgi işlemci Batuhan ile karşılaştım. Saat 2-3 gibi iki polis geldi. Kamera kaydını istediler. Bende 'Verdiniz mi' dedim onlarda 'Kamera kayıtlarında sıkıntı varmış silinmiş' dediler. Bunlar olduysa sorumlu ben değilim hastane sahibi. Ben silindiğine şahit olmadım. 5 tane hard disk var 2 tanesi bozuk dediler. Anbizon denen ilaçta sıkıntı çıkınca Fırat Sarıyı aradım, tartışma büyüdü sonra Currosorf’lerde de sıkıntı olduğunu gördüm. Sert şekilde tartıştık. Ben dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmiyorum" dedi.

Duruşmada, Rıza Keykudad avukatı Ali Dirik'e soru sormak istedi. Duruşmada Ali Dirik'in avukatı itiraz etti. Avukat, 'İlk duruşmada çay içme bahanesiyle ağzından laf almaya çalıştın' sözlerinin ardından sanık avukatları arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Sözlü tartışma, mahkeme başkanının müdahalesi sonrası sona erdi.

'EPİKİRİZİNİ, ÖLÜM BELGESİNİ BEN YAZMADIM'

Tutuklu sanık Şeyhmus Çelik, "Hakkari Yüksekova'da başhekimlik yaptım. En son Başakşehir Hastanesi’nde çalıştım. Ayın 13’ünde Birinci Hastanesinde çalışırken doktor Rıza Keykubat ve eşiyle anlaşma yaptık. Fırat Sarı Güney Hastanesi'nden ayrılırken haberim yoktu. Kaya bebeği hastaneye gelişi ameliyata alınışından vefatına kadar hiçbir şekilde görmedim. Kaya bebekten hiçbir şekilde haberim yoktu. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğimde öğrendim. Yenidoğan monitörü bozuk diyenler yalan söylüyor. Monitörlerle hasta takip edilir. Kaya bebeği görmediğim gibi Opera bebeği de görmedim. Serdarova bebeği de görmedim. Ben dosyasını, epikrizini yazmadım, ölüm belgesini yazmadım. Opera’nın dosyasını yazmadım. Serdarova'nın vefat ettiği zaman dosyasını doldurmadım, yazmadım. İncelenmesini istiyorum. Opera bebeğin de dosyasını yazmadım her iki bebek için ortaya atılanlar sahtedir" dedi.

Tutuklu sanık Mehmet Gürül ise, "Allah peygamber sabrı vermiş Allah kolaylıklar versin. Meslektaşım İlker Gönen'in vefatından üzüntü duyduğumu söylemek isterim. Hasan Basri’nin kafası nasıl çalışıyorsa. Ben İlker'in meslekte bana olan katkılarını hatırlıyorum. İlker'in intihar edeceğini düşünmüyordum. Yaşadığı sıkıntılar sonunda intihar etti. Medya baskısı, yanında birkaç kişi olsaydı çocuğun ümidi olmaz mıydı? Aldığı cezalar kafasında kalmış ondan hayatına son verdi. Muhabir sabah, 'Şunlar şunlar söylendi' dedi. İlk kez burada olanlar teker teker söylendi. Haber spikeri 'Bebekleri öldüren katiller' diyerek söze başladı. Size bebek katili desek doğru olur mu? Bu kadar insanın binlerce yüzlerce bebek iyileştirdiğini aralarında bir iki tane hata yaptılarsa, niçin bu haberleri durdurmuyorsunuz, niçin ailelerimizin korkarak yaşamasına neden oluyorsunuz? Bu adamlar naif adamlar, kibar adamlar bu adamlar nasıl örgüt lideri olur? Hemşiresi maaşı yatmayınca azarlıyor. Başhekimi doktorundan memnun değilse fırçalıyor. Fırat benim çalıştığım hastaneye nöbete geliyordu daha uzman bile değildi. Maaşlı örgüt oluyor mu kanunda böyle bir şey var mı? Kamu zararına hangi işlemi yapmışım? Fırat Sarı bana soruyor 'Hastanede hasta yatırabilir miyim' nasıl yatıracaksın? Sorumlusu benim. Kasıtlı ihmalle yargılanmadığım halde bu konuları da anlatıyorum. 8 aydır denetimli serbestlikteyim kaçmadım. Şiddetli suç eylem diyorsanız hangi eylemde bulundum söyleyin. 29 Nisan'da savcı Yavuz Engin’e anlattım. Kendi yoğun bakımıma kendim baktığım için, kimseye baktırmadığım için, gece beni arıyorlar. Benim yoğun bakımımı ben yönetiyorum. Benim E-imzamı benden başkası kullanamaz. Ben bu davada sanığım. Ben müştekilik yapabilir miyim? İmzası olmayan her bebeği bana gönderin cezasını ben çekeyim. Olur mu böyle bir şey? Bebek Süleymanoğlu epikrizinde imza yok doktoru ben olabilirim" cümlelerini kullandı.

'HERKES BU KONUDA KAYGILANMALI'

Tutuklu sanık Rıza Keykubat'ın avukatı ise, "500 gram bebeğe solunum cihazı takmaya çalışmak, büyük çaba gerekir. Kimseye bu bebekleri 'Niye yaşatmak istediniz?' diye hesap soramazsınız, bu insanları suçlayamazsınız. Bu insanların elleri öpülmesi gerekirken, yargılanıyorlar. Buradaki sanıklar devletin kusurunu örtmüştür" dedi. Tutuklu sanık Semiha Yavuz'un avukatı ise, "İlker Gönen'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Konu buraya nasıl geldi, herkes bu konuda kaygılanmakta. Tüm avukatlar müvekkilleri konusunda kaygılanıyor. Mahkemeden serekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Müvekkillerim için kaygılıyız. Dün Fırat Sarı’nın ifadesi başı sonu kesilerek yanlış lanse edildi. Meslekten men kararı benim müvekkilim için de verildi" dedi.

'KENDİSİ HAKKINDA KAYIP İHBARINDA BULUNDUK'

Firari sanık Serenay Şenkalaycı'nın avukatı ise, "Müvekkilim dosyada firari durumda, kendisi hakkında kayıp ihbarında bulunduk. Kendisi hakkında tutuklama kararı gelince psikolojik olarak çok daha kötü duruma evrildi. Bizler aleyhe hususları kabul etmiyoruz" dedi.

'BU DOSYADAN BİR VEYA BİRDEN FAZLA ÖLÜM ÇIKARSA NE OLACAK'

Sanıklar Volkan Karataş ve Murat Mantuş'un avukatı Burak Mengü ise, "Hepimiz için zor ve tramvatik bir süreç oldu. Tape kayıtlarında yer alan medyaya düşebilecek şekilde olan kısımlar yayınlandı. Müvekkilim 60 yaşında ve kalp krizi geçirdi. Gün sonunda kişi hürriyetinden yoksun bırakıldı, bakıma muhtaçtır. Bu dosyada bir veya birden çok ölüm çıkarsa ne olacak? Volkan Karataş, yoklama alınmasa ismi anılmayacak" dedi. Murat Mantuş'un kalp krizi geçirdiğini belirten avukatı, "Yoğun stresten dolayı müvekkilim kalp krizi geçirdi. Jandarmadan haber aldık. Sağlık sorunları açısından tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

DURUŞMA PERŞEMBE SAAT 10.00'A ERTELENDİ

'Yenidoğan çetesi' davasında görülmeye devam eden duruşma yoğun kar yağışı nedeniyle saat 17.00 sıralarında sona erdi. Mahkeme heyeti duruşmayı 20 Şubat Perşembe günü saat 10.00'a erteledi.