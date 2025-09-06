Yenidoğan Çetesi davasında gelişme

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 16'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada 3 sanık tahliye oldu. Duruşma 23 Aralık tarihine ertelendi.

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 16'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 16 sanıktan 6'sı hazır bulundu. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da katıldı.

'BU BEBEKLERİN ZATEN HASTA OLDUKLARI BELLİDİR'

Hakan Doğukan Taşçı'nın avukatı beyanında "Bu bebeklerin sağlıklı olmadığı zaten hasta oldukları bellidir. Ancak raporda ne hikmetse bakılması gereken birçok detaya girilmemiş. Taşçı'nın bebek ölümünde kusuru var deniyor ama detay yok. Raporu her ne kadar eleştirsek de Yargıtay'ın kararı açıktır. Müvekkilimin bu ölümlerle illiyet bağı yoktur. Bu nedenle müvekkilimin tahliye olmasını talep ediyorum.

Gıyasettin Mert Özdemir'in avukatı ise, "Mahkeme tarafından bebek ölümleriyle ilgili tıbbi bir hata var mı yok mu araştırılması için ATK'ya talep gönderildi. Ancak gelen raporda müvekkilimin tıbbi ihmalinin olmadığı ve isminin geçmediği açık bir şekilde görünüyor. Raporda hastaneler için sağlık bakımından yetersiz ve uygun olmadığı ibaresi yer alıyor ancak bu hastaneler hasta sevkine uygun ki sağlık bakanlığından onay almış ve sevk izni çıkmıştır. O zaman bu rapor çelişkidedir" dedi.

Hasan Basri Gök'ün avukatı ise "Hasan Basri'nin, Serdarova bebekle ilgili, ölümünde illiyet bayağı bulunduğu söyleniyor. Ancak bunu kabul etmiyoruz. Biliyorsunuz ki benim müvekkilim ilk duruşmada etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade vermiştir. Müvekkilimle aynı suçtan tutuklanan ama tahliye olanlar varken Gök hala tutuklu. Hasan hiçbir şekilde o hastanede çalışmadı bile. Raporda hangi delile dayanarak illiyet bağı kuruldu biz anlamıyoruz, öyle bir netlik yok. Madem bir bağ var bu tespit edilsin" ifadelerini kullandı.

3 SANIK TAHLİYE OLDU

Avukat beyanları sonrası mahkeme heyeti ara karar için 2 saat ara verdi. Ara sonrası, Hemşire Damla Atak, Hemşire Tuğçe Toptemel, Hemşire Mehmet Halis Başli'nin adli kontrol şartlı ile tahliyesine karar verildi. Duruşma 23 Aralık tarihine ertelendi.