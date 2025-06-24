'Yenidoğan Çetesi' davasında savcıya ölümle tehditte gelişme!

Düzenleme: Kaynak: Ekol TV
'Yenidoğan Çetesi' davasında savcıya ölümle tehditte gelişme!

Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Savcı Yavuz Engin'in makamında tehdit edilmesine ilişkin yazılan iddianame kabul edildi. Kemal Zengin'in de arasında bulunduğu 13 kişi hakim karşısına çıkacak.

Türkiye'de infial yaratan 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Davayı açan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in ölümle tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Mustafa Kemal Zengin’in de olduğu 13 kişi hakkında dava açtı.

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ÇOK SAYIDA SUÇLAMA İÇERİYOR

On üç kişi hakkında, “Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs”, “Suç işlemek amacıyla silahlı Örgüt Kurma”, “Var olan yada varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak "Birden fazla Kişi ile birlikte Tehdit” ve “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlamaları bulunuyor.

Davanın ilk duruşması Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI NEDİR?

Kamuoyunda "yenidoğan çetesi" olarak bilinen dava İstanbul'da 18 Kasım'da başladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 22'i tutuklu 47 sanık hakkında 1399 sayfalık bir iddianame hazırladı. Gönen'in ölümüyle davada 46 sanık bulunuyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi 28 Ekim'de kabul etti.

İddianamede sanıkların İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bazı bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettirdikleri, bazılarının ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülüyor.

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