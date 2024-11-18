Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Vicdansızlar için hesap verme vakti

İstanbul'da, bebek acil hastalarını anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirerek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 47 sanığın yargılandığı dava bugün başlıyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşmasında, 22'si tutuklu toplam 47 sanığın savunmalarının alınması bekleniyor.

19 HASTANE "MALEN SORUMLU" SAYILMIŞTI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne 27 Mart 2023 tarihinde CİMER üzerinden yapılan bir ihbar sonrası başlatılan soruşturma, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldü. İddialara göre en az 12 bebeğin ölümüyle bağlantılı olan olayda, savcılık 10 bebeğin ölümüne ilişkin detaylı bir fezleke hazırladı. Bu fezlekede, 19 hastane ve sağlık hizmeti şirketi "malen sorumlu", 47 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

Toplam 725 sayfalık fezlekeden yola çıkılarak hazırlanan 1399 sayfalık iddianame ile dava açıldı. İddianamede, suç örgütünün liderliğini yaptığı belirtilen doktor Fırat Sarı'nın, organizasyonu doktor İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ile birlikte yönettiği ifade edildi.

Suç örgütünün amacının, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin doluluğunu artırarak SGK’dan maksimum ödeme almak olduğu iddia edildi. Hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, yatış sürelerinin gereksiz şekilde uzatıldığı ve bu yolla hem SGK’dan fazla tahsilat yapıldığı hem de hasta yakınlarından ek ücret talep edildiği belirtildi.

İddianamede, bebek hastaların uygun sağlık hizmeti alacak hastanelere sevki yerine, örgüt üyelerinin karlı bulduğu hastanelere yönlendirildiği, elde edilen kazancın örgüt üyeleri arasında paylaşıldığı ileri sürüldü. Örgütün bebeklerin sağlık durumlarını iyileştirmekten ziyade, maddi kazanç sağlama amacı güttüğü vurgulandı.

CEZA TALEPLERİ

İddianamede, örgüt liderlerinden Fırat Sarı ve İlker Gönen için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurma" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 11 kez olmak üzere toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir için de benzer suçlardan 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenirken, diğer sanıklar için de ağır hapis cezaları talep edildi.

Savcılık, dolandırıcılık yoluyla maddi kazanç sağlanan hastane ve şirketlerin kapatılması ve mal varlıklarına el konulması yönünde güvenlik tedbirleri uygulanmasını da talep etti. Bu kapsamda İstanbul’da 9, Tekirdağ Çorlu’da ise 1 hastanenin ruhsatı iptal edildi ve buradaki bebek hastalar kamu hastanelerine sevk edildi.

ÇETE LİDERİ DOKTOR PKK HÜKÜMLÜSÜ

Suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı’nın, tıp fakültesinde okurken "PKK üyeliği" nedeniyle yaklaşık 5 yıl hapis yattığı ve cezasını tamamladıktan sonra eğitimine devam ettiği ortaya çıktı.

Ayrıca, soruşturmayı yürüten savcı Y.E.’yi ölümle tehdit eden kişilerin de tutuklandığı ve bu konuyla ilgili başka bir soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.