Yenidoğan Çetesi ile ilgili şoke eden iddia! Cüneyt Özdemir: sadece 12 çocuk’ değil…

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastanelerin denetiminden sorumlu birimin yetkilisi olan Doktor Malik Türkay Esin’in CİMER’e yaptığı başvurusu üzerine olay aydınlanmıştı. Bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete geçtiğimiz günlerde operasyon sonucunda yakalanmıştı.

10 bebeğin ölümünden bahsedilen soruşturmaya dair ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir’den kan donduracak bir açıklama geldi. Özdemir, “12 bebeğin ölümünden bahsediliyor. Ne yazık ki, benim gördüğüm kadarıyla sayı sadece 12 değil. Bunu en az 10'la, hatta 100'le çarpabilirsiniz” iddiasında bulundu.

10 BEBEK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde çökertilen çete hakkında hazırlanan fezlekenin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame tamamlanmıştı. İddianame değerlendirilmesi amacıyla Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Örgüt lideri Fırat Sarı ve örgüt yöneticisi İlker Gönen hakkında 324 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame ile yargılanıyor. Hazırlanan iddianamede 47 kişi şüpheli ve 19 sağlık kuruluşuna yer verilirken 10 bebeğin ise hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

ÖZDEMİR: BUNU EN AZ 10'LA, HATTA 100'LE ÇARPABİLİRSİNİZ

Hazırlanan iddianamede 47 kişi şüpheli ve 19 sağlık kuruluşuna yer verilirken 10 bebeğin ise hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ancak ölen bebek sayısına ilişkin ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir’den flaş bir iddia geldi. Özdemir YouTube yayınında, “12 bebeğin ölümünden bahsediliyor. Ne yazık ki, benim gördüğüm kadarıyla sayı sadece 12 değil. Bunu en az 10'la, hatta 100'le çarpabilirsiniz” dedi.