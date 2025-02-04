Yenidoğan Çetesi sanığı doktorun cezaevinde intiharına, İYİ Partili Çömez'den değerlendirme

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından Dr. İlker Gönen’in avukatı Aydın Mantar ile görüştüğünü belirtti. Çömez, cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından Dr. İlker Gönen’in avukatı Aydın Mantar ile görüştüm. Anlattıkları son derece önemli: "14 Ocak’ta İlker Gönen ile Silivri Cezaevi’nde yaptığım görüşmede kaldığı hücreye bir urgan bırakıldığını söyledi ancak bunu kimseyle paylaşmamamı istedi, korkuyordu. Kaldığı yerde kamera olmadığını söyledi. Herhangi bir evrağa ulaşamadık. Cezaevi Müdürü İlker Gönen’in bir çay bardağını kırıp, bileklerini keserek intihar ettiğini söyledi. Kendisi saat 15.38’de panik butonuna basmış, ölüm belgesinde ölüm saati 16.00 olarak yazılmış. Eşine 20.31’de haber verilmiş, basınla aynı saatte. Otopsi aynı gece 22:30’da yapılmış ancak ön rapor henüz yok, otopsi saati bize bildirilmedi.'

Cezaevinde kalan bir tutuklu veya hükümlünün can güvenliği devletin sorumluluğundadır. Görünen o ki çok ciddi eksikler ya da ihmaller var. Adalet Bakanı’na kapsamlı bir soru önergesi hazırlıyorum."