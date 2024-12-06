Yenidoğan çetesi soruşturması 11 kişi daha tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Yenidoğan Çetesi" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken, diğer 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülüyordu. 4 Aralık tarihinde yapılan operasyonla gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede nöbetçi savcılığın sorguladığı şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmesi talep edildi. Bir şüpheli ise sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Büyükçekmece Adliyesi'nde görülen davada tutuklu bulunan Dursun Eryılmaz, dosyadaki yeni bir gelişme nedeniyle yeniden gözaltına alındı. Eryılmaz, dosya kapsamında yer almayan bir bebeğin ölümüne ilişkin suçlamalarla savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Savcılığın ve hakiminin yaptığı değerlendirmeler sonucunda, sağlık alanında görevli olan doktorlar Bener Mansuroğlu, Hilda Keykubad ve Zeki Ötünç ile sekreterler Aslı Alemdağ, Gözde Polat, Müberra Palabıyık, hemşire Nigar Kubilay, sağlık memuru Remzi Karaca, hasta bakım elemanı Seher Çuhadar ve tıbbi sekreter Senanur Ünlü'nün tutuklanmasına karar verildi.

Öte yandan, mesul müdür İbrahim Oktay, hemşire Hilal Vatansever ve garson Meryem Küçükoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.