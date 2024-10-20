Yenidoğan Çetesi skandalına adı karışan CHP'li Ahmet Atilla Yılmaz istifa etti

Düzenleme: Kaynak: odatv
Yenidoğan Çetesi skandalına adı karışan CHP'li Ahmet Atilla Yılmaz istifa etti

Yendioğan Çetesi skandalında adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ahmet Atilla Yılmaz, CHP'den istifa etti.

İstanbul'da, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan para kazanmak için yenidoğan bebeklerin raporlarını değiştirerek yanlış tedaviler uygulayan ve en az 12 bebeğin ölümüne sebep olan yenidoğan çetesiyle ilgili soruşturmada adı geçen Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz CHP'ye istifasını verdi.

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Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi üyesi ve Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı Ahmet Atilla Yılmaz, istifa dilekçesini CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na sundu.

Odatv'nin haberine göre, Ahmet Atilla Yılmaz verdiği dilekçede "Sürecin siyasallaştırılmaması adına mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine de zarar vermemek için partiden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yenidoğan skandalına ilişkin yaptığı açıklamada "İletişim Başkanlığı’ndan medyaya şunu pompalıyorlar; efendim bu işin içinde bir DEM’li var. Bu işin içerisinde CHP’nin bir belediye meclis üyesi var. Arkadaşlar, çok arayacaksanız, son lafı baştan söyleyeyim: Bu işin içinde, böyle içinde değil, 10 kilometre kenarında bir tane CHP’li varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. O kadar netiz bu konuda" diye konuşmuştu.

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