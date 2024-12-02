Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen hastane çalışanı 2 gündür kayıp olarak aranıyordu! Satılmış Çim aracın içinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen hastane çalışanı 2 gündür kayıp olarak aranıyordu! Satılmış Çim aracın içinde ölü bulundu

'Yenidoğan Çetesi'nin hastane çalışanlarından depo sorumlusu olarak görev yapan ve Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen Satılmış Çim Küçükçekmece’de bir aracın içinde ölü bulundu. Başsavcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Küçükçekmece’de dün bir şahıs aracın içinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın 2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim’e ait olduğu ortaya çıktı.

Çalışmaların devamında Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçtiği ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi’nin depo sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi.

Sağ kol bileğine iki adet iğne vurulan Çim’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Son Haberler
Panathinaikos’un tercrübeli oyuncusu kadro dışı kaldı
Panathinaikos’un tercrübeli oyuncusu kadro dışı kaldı
Gaming performansı Windows 10 mu 11 mi daha başarılı?
Gaming performansı Windows 10 mu 11 mi daha başarılı?
Muş'ta 2 bin koyun mahsur kaldı
Muş'ta 2 bin koyun mahsur kaldı
Light of Motiram oyun dünyasını altüst etti
Light of Motiram oyun dünyasını altüst etti
9 yaşından beri babasının istismarına maruz kalan kız çocuğu intihar etti
9 yaşından beri babasının istismarına maruz kalan kız çocuğu intihar etti