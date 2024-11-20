“Yenidoğan çetesi” soruşturmasında adı geçen hastanenin sahibi canlı yayında açıkladı! Hastane aynen açık ve faaliyetleri devam ediyor

SGK’yı zarara uğratmakla suçlanan ve “Yenidoğan çetesi” soruşturmasında adı geçen hastanelerden birisi olan Özel Şafak Hastanesi’nin sahibi Seçim Öztürk, canlı yayında açıklamalarda bulundu.



Halk TV’deki Kayda Geçsin programına canlı olarak bağlanan Öztürk, suçlamaların büyük kısmını reddederek hastanelerinin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. SGK’ya yanlış fatura düzenlenmediğini savunan Öztürk, alınan ücretlerin ameliyat ya da başka operasyonlardan kaynaklanmadığını belirtti. Ayrıca, soruşturma sürecinde hastanelerinde bebek ölümü yaşanmadığını ifade etti.

16 bin göz ameliyatına dair tespit edilen usulsüzlükler hakkında, “Göz alanında sıkıntımız var” diyerek sınırlı bir kabulde bulunan Öztürk, İstanbul Gaziosmanpaşa’daki hastanenin Sakarya’ya taşınacağı iddialarını da reddetti. Sağlık Bakanlığı ise daha önce Bağcılar şubesinin ruhsatını iptal etmişti.