Yenidoğan Çetesi soruşturmasında Bahçeli'nin koruma müdürü nasıl kurtarıldı?

Türkiye ‘Yenidoğan Çetesi’nin skandal olaylarını konuşmaya devam ediyor. Ülkenin gündemine bomba gibi düşen sağlık sorununa ilişkin T24 yazarı Tolga Şardan, yeni detayları paylaştı. Şardan, köşe yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir zamanlar koruma müdürlüğünü yürüten ve yoğun bakım çetesi dosyasında sanık olarak yargılanan Özel TRG Hospitalist Hastanesi’nin genel müdürü ve eski polis müdürü Murat Mantuş’un adli kontrol ile serbest bırakıldığını açıkladı.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamak ve ihmali davranışlarda bulunmak amacıyla ölmelerine neden olan ‘Yenidoğan Çetesi’ yapılan operasyon ile çökertildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Çete hakkında hazırlanan fezlekenin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame de geçtiğimiz günlerde hazırlanmıştı. İddianame değerlendirilmesi amacıyla Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ayrıca örgüt lideri Fırat Sarı ve örgüt yöneticisi İlker Gönen hakkında 324 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin detayları da kamuoyuna paylaşıldı. Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 47 şüphelinden 22'sinin tutuklanmıştı.

SİYASİ AYAĞI DA DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye'nin gündemindeki 10 bebeğin ölümüne neden olan "Yenidoğan Çetesi" skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a çıkmıştı İddianamede, Özel Avcılar Hospital hastenesi dikkat çekti. Hastanenin sahibinin ise AK Parti’den 4 dönem milletvekili seçilen ve 2013-2016 yılları arasında Sağlık Bakanlığı yapan Mehmet Müezzinoğlu olduğu tespit edildi. Medilife Beylikdüzü Hastanesi ve hastanenin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz da yer aldı. Yılmaz, CHP Beylikdüzü Meclis üyeliğinin yanı sıra İBB'nin Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu'nda bulunuyor. Yılmaz, olayın ardından CHP'deki görevinden ihraç edilmişti.

O hastanelerden diğeri ise Özel TRG Hospitalist Hastanesi olmuştu. Hastanenin Genel Müdürü ve eski polis müdür Murat Mantuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bir zamanlar koruma müdürlüğünü yapmıştı. Mantuş’un durumu ise merak ediliyor.

“ADLİ KONTROL ŞARTIYLA EVİNE GİTTİ”

T24 yazarı Tolga Şardan, Mantuş’un son durumu hakkında edindiği bilgileri köşe yazısında aktardı. ‘Bahçeli’nin koruma müdürü nasıl kurtarıldı?’ ara başlığında detayları açıklayan Şardan, “Mantuş, soruşturma sırasında sessiz sedasız gözaltına alındı. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Dosyadaki benzer konumda olanlar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edindiğim bilgiye göre; Mantuş’a gözaltı işlemi yapıldıktan sonra Ankara’dan bir Yargıtay savcısı İstanbul’a geldi. Bu savcı, soruşturmanın yürütüldüğü Büyükçekmece Adliyesi’nde görüşmeler yaptı. Görüşme yaptığı isimler arasında soruşturmayı yürüten yargı personeli de vardı kuşkusuz. Sonrasında ise ne hikmetse aynı durumdakiler tutuklanmasına rağmen Mantuş, adli kontrol şartıyla evine gitti.” dedi.