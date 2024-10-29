Yenidoğan çetesi soruşturmasında savcının tehdit edilme nedeni ortaya çıktı

Yenidoğan Çetesi, bebek ölümlerine neden olduğu iddiasıyla gündeme gelmiş ve Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden bir videonun sosyal medyada yayılmasıyla kamuoyunun dikkatini çekmişti. Çete adına Savcı Engin'e tehditler savuran Mustafa Kemal Zengin'in işaret ettiği kişinin kimliği belli oldu.

NE FIRAT SARI NE DE İLKER GÖNEN

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, canlı yayında Yenidoğan Çetesi soruşturmasındaki yeni detayları paylaştı. Mustafa Kemal Zengin'in Savcı Yavuz Engin'i " "İçerdekini çıkartabildiğin kadar erken çıkart sal gitsin. Hanımı bakkala giderken mi, babası camiye giderken mi, neyin tedbirini alacaksın?" sözleriyle tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.

Başlangıçta, bu sözlerin çete liderleri Dr. Fırat Sarı ve Dr. İlker Gönen'e yönelik olduğu düşünülse de, gerçek bambaşka çıktı.

BAŞHEMŞİRE TUĞÇE TOPTEMEL DETAYI

Soruşturmadaki yeni bilgiler, Zengin'in, tutuklu başhemşire Tuğçe Toptemel'in serbest kalması için tehditlerde bulunduğunu gösterdi. Toptemel'in üvey babası Yavuz Çelik'in ifadesinde " Mustafa Kemal Zengin'i 10-15 senedir tanıyorum. İçişleri Bakanlığı eski Müsteşarı olarak tanıyordum. Bana bir konuşmamızda 'sana yardım ederim' demişti" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Savcı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in, Toptemel'in babası ve ağabeyini "ek ifade ile serbest bırakacağım" diyerek kandırdığı iddia edildi. Toptemel'in ailesi de bu tehdit nedeniyle Zengin'den şikayetçi oldu.