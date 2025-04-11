Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni iddianame

Kaynak: AA
Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni iddianame

Yenidoğan Çetesi’ne yönelik 2. dalga operasyonunda yakalanan, Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden 13 kişi hakkında dava açıldı. Dava dosyasında savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin de yer alıyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki işbirlikçilerle ortak hareket ederek yenidoğan bebek acil hastalarının, kontrollerinde bulunan SGK anlaşmalı özel hastanelere sevkini sağlayıp haksız kazanç elde eden ve bilinçli olarak ölümüne sebep olan Yenidoğan Çetesi'ne yeni bir iddianame daha hazırlandı.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında savcıyı tehdit edenlere yönelik 2. dalga operasyonunda yakalanan 13 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda 4 Aralık 2024’te gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 kişi hakkında hazırlanan yeni iddianame, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana dosyayla birleştirildi.

Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı ile bağlantılı hareket ettikleri belirlenen 5 doktor, 5 sağlık çalışanı, 3 hemşire ve 1 sivilin yanı sıra Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin de yer aldı.

Sanık Zengin, ifadesinde “Tehdit amaçlı gitmedim, öngörülerimi paylaştım. Üslubum yanlış anlaşıldıysa Türk milletinden ve devletinden özür dilerim” sözlerini kullandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 57 sayfalık iddianamede, Sosyal Güvenlik Kurumu suçtan zarar gören kurum olarak yer aldı. Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında, örgüte yardım, tıbbi ihmal, görev suistimali ve örgüt üyeliği bulunuyor.

İddianamede dikkat çeken bir başka detay ise HTS kayıtları oldu. Mustafa Kemal Zengin’in, Beylikdüzü Medilife Hastanesi Mesul Müdürü Ahmet Atilla Yılmaz’la 138, Tuğçe Toptemel’in üvey babası Yavuz Ç. ile 110 ve beraber savcıya gittiği avukat Aylin Arslantatar’la 1.320 kez irtibat kurduğu kaydedildi.

Zengin’in örgütün hiyerarşik yapısında yer almadığı ancak bilerek ve isteyerek yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu iddianamede belirtildi.

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