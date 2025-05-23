Yenidoğan Çetesi soruşturmasındaki özel hastane satışa çıkarıldı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASINDAKİ HASTANEYDİ

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında el koyulan özel hastanelerden biri olan Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, TMSF tarafından satışa çıkarıldı. Satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

Muhammen bedelinin 768 milyon 100 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.İhaleye katılabilmek için 76 milyon 810 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 1 Temmuz saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 2 Temmuz saat 14.30'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

SAHİBİ AKP'Lİ ESKİ BAKANDI

Özel Avcılar Hospital Hastanesi'nin sahibinin AK Parti’den 4 dönem milletvekili seçilen ve 2013-2016 yılları arasında Sağlık Bakanlığı yapan Mehmet Müezzinoğlu olduğu ise ortaya çıkmıştı.