Yenidoğan Çetesi'nde ikinci dalga operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında

Bebekleri para için öldüren Yenidoğan Çetesi hakim önünde 13 gündür hesap veriyor. Çete üyelerinin yargılanması sürerken skandalda flaş bir gelişme daha yaşandı. Yenidoğan soruşturmasında ikinci dalga operasyonu başlatıldı. Çete soruşturması kapsamında aralarında 5 doktor ve 3 hemşirenin de olduğu 14 şüpheli daha gözaltına alındı.

ÇETEYE SABAH OPERASYONU

Başsavcılığın talimatıyla bu sabah İstanbul ve Tekirdağ'da 16 şüpheliye yönelik yakalama çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivil gözaltına alındı, biri doktor 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ölen 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü "suçtan zarar gören", sağlık şirketleri ve hastaneler "malen sorumlu", 47 kişi de "sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.

Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep ediliyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da da bir hastanenin ruhsatı iptal edilmişti.