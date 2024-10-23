Yenidoğan Çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu: Bunun gibi birçok büyük operasyona imza attık

Türkiye'nin gündemine oturan Yenidoğan Çetesi skandalı konuşulmaya devam ediyor. Özellikle çeteyi çökerten savcı Yavuz Engin büyük takdir topladı.

Daha önce “Türk Devleti'nin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, aynı yolda kararlılıkla devam edeceğiz" mesajını yayınlayan Savcı Engin, bu kez Yeni Asır'dan Fatih Şendil'e konuştu.

Birçok özel hastanede yeni doğan bebeklerin sağlıkları ile oynayarak SGK’dan para alan çete en az 12 bebeğin ölümüne neden oldu. Çete ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 kişi tutuklandı.

Çeteyi çökerten savcı Yavuz Engin ise soruşturmanın kahraman ismi oldu. Şantaja boğun eğmeyip çeteyi çökerten Cumhuriyet Savcısı günlerdir en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

“DEVLET BİR GÖREV VERMİŞSE EN İYİSİNİ YAPARIM.”

Almanya’da doğan ve eğitimini Türkiye’de tamamlayan Savcı Engin, hukuk fakültesinden mezun oldu. Uzun yıllar Manisa Saruhanlı’da görev yapan Engin daha sonra Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

Savcı Engin, olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, ailelerin güzel dilekleri kendisi için en büyük onur olduğunu söyledi. Sadece görevi yerine getirdiğini ifade eden Savcı Engin, devamında şunları söyledi.

“Bunun gibi birçok büyük operasyona imza attık. Ancak bu medyaya düştüğü için gündem oldu. Ben kimseden korkmadan görevini yapan bir Cumhuriyetin Savcısıyım. Makamlar, unvanlar önemli değil. Devlet bir görev vermişse en iyisini yaparım. Kimseden etkilenmeden, kimseden korkmadan, ölmeyi göze alarak bu Cumhuriyet Savcısı üniformasını giyiyorum. Bugün nasıl bir çeteyi çökerttiysek, yine aynı şekilde durmadan görevimize devam edeceğiz”