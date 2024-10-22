Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Savcı Yavuz Engin'den yeni mesaj! Türkiye günlerdir onu konuşuyor

İstanbul ve Tekirdağ'da bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlayan ve çok sayıda bebeğin ölümüne yol açtığı iddia edilen Yenidoğan Çetesi, Türkiye’nin gündemine oturdu. Bebeklerin hayatını tehlikeye atan bu skandal, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde başlatılan soruşturma ile ortaya çıkarıldı.

Soruşturma, 21 Mayıs 2023 tarihinde başladı ve 20 Haziran 2023 itibarıyla iki ayrı operasyonla birçok şüpheli gözaltına alındı. Çetenin haksız kazanç elde ederken çok sayıda bebeğin ölümüne yol açtığı belirtildi.

TEHDİT EDİLDİ AMA ÇETEYİ ÇÖKERTTİ

Bebek katili Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, makamına gelerek ailesine kadar tehditleri sıralayan Mustafa Kemal Zengin ve Avukat Aylin Arslanatar'ı tutuklanmalarının ardından adliye kapısında ters kelepçe taktırıp izledi

Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, Savcı Engin’den dikkat çeken yeni bir açıklama geldi. Engin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. İş yoğunluğu nedeniyle henüz cevap veremediğim tüm mesajlara cevaben; Türk Devleti'nin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, aynı yolda kararlılıkla devam edeceğiz"

SAVCI YAVUZ ENGİN KİMDİR?

Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise eğitimini ise 2008 yılında Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başladı ve 2013 yılında mezun oldu. Halen Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görev yapan Engin, Yenidoğan Çetesi gibi önemli soruşturmaları yürüterek adını duyurdu.