Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'den yeni paylaşım...

Düzenleme: Kaynak: NTV
Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'den yeni paylaşım...

Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturma sırasında kendisini tehdit edenleri de tutuklatan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, yeni bir paylaşım yaptı.

Türkiye'nin gündemine oturan korkunç sağlık skandalının yankıları devam ediyor. Para için bebekleri aç bırakan, gerekli tedaviyi yerine getirmeyen, sağlıklı bebekleri bile yoğun bakıma alan yenidoğan çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin'e çocuklardan mektup yağıyor.

NTV'deki habere göre Savcı Yavuz Engin sosyal medya hesabından kendisine gönderilen resim ve mektupları paylaştı.

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Yenidoğan çetesi soruşturmasında savcının tehdit edilme nedeni ortaya çıktıYenidoğan çetesi soruşturmasında savcının tehdit edilme nedeni ortaya çıktı

Bu paylaşımlarda Engin'in bir süper kahraman olarak resmedildiği görüldü.

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