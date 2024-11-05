Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'den yeni paylaşım...

Türkiye'nin gündemine oturan korkunç sağlık skandalının yankıları devam ediyor. Para için bebekleri aç bırakan, gerekli tedaviyi yerine getirmeyen, sağlıklı bebekleri bile yoğun bakıma alan yenidoğan çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin'e çocuklardan mektup yağıyor.

NTV'deki habere göre Savcı Yavuz Engin sosyal medya hesabından kendisine gönderilen resim ve mektupları paylaştı.

Yenidoğan çetesi soruşturmasında savcının tehdit edilme nedeni ortaya çıktı

Bu paylaşımlarda Engin'in bir süper kahraman olarak resmedildiği görüldü.