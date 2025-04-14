Yenidoğan Çetesi'ni çökertmişti... Savcı Yavuz Engin'in arabası sanayicileri şaşkına uğrattı

Yenidoğan Çetesi'ni çökerterek büyük takdir kazanan Savcı Yavuz Engin, son olarak bir sanayide görüntülendi.

Tepe lambası bulunan 1993 model araçla oto tamirciye uğrayan Savcı Engin ile sanayi ustasının diyaloğu sosyal medyada dikkat çekti.

'DEVLETE LAF ETME'

Usta, cep telefonuyla arabayı video kaydına alırken, bir yandan da Savcı Engin'e "Savcım devletimiz size bu arabayı mı layık gördü?" şeklinde soru sordu.

Savcı Engin'in ise "Devlete laf etme, hangi arabaya bindiğimizin bir önemi yok" diyerek cevap verdi.

SAVCI YAVUZ ENGİN KİMDİR?

1989 doğumlu olan Savcı Engin, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde üniversite eğitimine başladı ve 2013 yılında mezun oldu. İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başladı. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanan savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirildi.