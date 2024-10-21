Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı hastanenin yakındaki bebek mezarlığı görüntülendi!

İstanbul Büyükçekmece'deki bebeklerin defnedildiği mezarlıklar görüntülendi. Mezar taşlarında birkaç gün arayla vefat eden bebeklerin ölüm ve doğum tarihleri dikkat çekerken, vatandaşlar: “Hastane buraya yakın olduğunu için ölen bebeklerin buraya defnedilmesi aklımıza geldi." dedi.

İstanbul’da Yenidoğan Çetesi’nin anlaşmalı olduğu hastanelerin yakınında yer alan Büyükçekmece’deki yeni doğan mezarlıkları görüntülendi. Mezar taşlarında birkaç gün arayla vefat eden bebeklerin bazılarının kısa süre içinde ölmesi vatandaşların aklına acaba bunlarda mi bilerek öldürüldü sorusunu getirdi.

Bazı bebek mezarlarında ise isimlerin ve taşların olmadığı görüldü. Vatandaşlar ise onlarca bebek mezarının görüntüsünden endişe duyduklarını ifade etti.

Yenidoğan çetesi haberlerinin ardından mezarlığa gelen Hatip Çevik, “Buradaki Bebek Mezarlarını görünce evet insanın aklına bir şüphe geliyor. Acaba bunlarda bilerek mi öldürüldü. Acaba o katliamın içindeki çocuklardan mı? Çok çirkin ve acı verici bir durum. Hastaneler kapatılması iyi oldu. Vatandaşların çocuklarını katletmişler. Para için bu kadar canilik yapılmaz. Bunu yapanlar insan yerine konmazlar. Hastaneye güvenip gidiyorsun ama bence denetlemede problem var. Artık tereddüt ediyoruz hem özel hem devlet hastanelerine acaba diye aklımızda soru işareti kalıyor" dedi.

Medyada bebeklerin ölümü ile ilgili haberlerin üzerine Halit Gür, “Hastane buraya yakın olduğunu için ölen bebeklerin buraya defnedilmesi aklımıza geldi. Bebek mezarlarını gördüğümde kendime dedim ki bunlarda onlardan olmasın. Doğum ve ölüm tarihlerine baktığın zaman yakın aralıklarla ölenlerin olduğunu görüyorsunuz” dedi.