Yenidoğan çetesinin kan donduran yazışmaları ortaya çıktı: Bebeğe uyuşturucu koklattım, nefesini kestim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yenidoğan çetesinin kan donduran yazışmaları ortaya çıktı: Bebeğe uyuşturucu koklattım, nefesini kestim

Yenidoğan çetesinin kendi aralarında yaptığı whatsapp konuşmalarına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Çok konuşulacak yazışmaları İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez paylaştı.

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayarak Türkiye'nin gündemine oturan çetenin yeni konuşmalarını İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez paylaştı.

İşte İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in X hesabından yaptığı paylaşım;

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