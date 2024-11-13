Yenidoğan çetesinin kan donduran yazışmaları ortaya çıktı: Bebeğe uyuşturucu koklattım, nefesini kestim

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayarak Türkiye'nin gündemine oturan çetenin yeni konuşmalarını İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez paylaştı.

İşte İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in X hesabından yaptığı paylaşım ;

????Bunlar yenidoğan çetesi üyesi doktor ve hemşireler arasında geçen WhatsApp yazışmaları:

????Hemşire: Bebek pisliğin teki çıktı İlker baba!

????️Doktor: Entübe edelim.

????Hemşire: Hocam buna susturucu başlayalım, deli gibi, aynı.

????️Doktor: ????

????Hemşire: Hocam, özel bebeğe az dormicum… https://t.co/eKESMmGIHx pic.twitter.com/o2lJiZ7APD