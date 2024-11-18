Yenidoğan Çetesi'nin kız bebeğe yaptıkları eziyet ortaya çıktı! Yürek kanatan görüntü

Tüm Türkiye'de yürek kanatan Yenidoğan Çetesi'nin kasıtlı olarak neden olduğu bebek ölümlerinde, ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Erk Acarer'in ulaştığı görüntülerde REYAP Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının kız bebeğe yaptığı fiziksel şiddet kan dondurdu.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışları ile bebekleri ölüme terk eden "Yenidoğan Çetesi"nin yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşılır paylaşılmaz infial yarattı.

İstanbul'un ünlü hastanelerinden biri olan REYAP Hastanesi'nde yaşanan olayda görevli sağlık çalışanlarının, bir kız bebeğe yönelik gerçekleştirdiği işkence kamera kayıtlarından çıktı.

PARMAĞI İLE BEBEĞİN BURNUNU KAPATTI

Sosyal medyada hızla yayılan ve izleyenleri yüreğini sızlatan görüntüler sağlıklı bebeklere yapılan işkenceyi gözler önüne serdi. Görüntülerde, bir sağlık çalışanının bebeğin yanaklarına vurduğu ve burnunu tıkayarak nefes almasını engellediği görüldü. Bebek ile top gibi oynayan çalışan bebeğin ağlamasına rağmen fiziksel şiddete devam etti.

GÖZ GÖRE GÖRE BEBEKLERİN ÖLÜMLERİNE NEDEN OLDULAR

Geçtiğimiz günlerde de benzer bir çetenin, İstanbul’daki hastanelerde bebekleri kasıtlı olarak yanlış tedaviyle ölüme sürüklediği belirlenmişti. Yenidoğan Çetesi’nin, bebekleri belirli hastanelere yönlendirerek, hem bebeklerin sağlıklarını tehlikeye atmakta, uzun süre iyileşmelerine engel olarak ailelerinden haksız kazanç sağladığı tespit edilmişti.