Yenidoğan Çetesi’nin ortaya çıkan yeni konuşmaları dehşete düşürdü! “O bebekten ciro yapacağız”

Türkiye günlerdir Yenidoğan Çetesi skandalı ile çalkalanıyor. SGK’dan ve hastalardan fazla para almak için bebeklerin sağlığı ile oynayan hatta en az 12 bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi’nin faaliyetlerini sürdürdüğü 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu.

Söz konusu hastanelerin ruhsatları iptal edilirken olayla ilgili olarak 22 kişi tutuklandı. Skandalın yankıları devam ederken mağdur olan aileler suçluların en ağır cezaları almasını istiyor.

İstanbul​'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayarak kasten bebek ölümlerine sebep olan çetenin yeni konuşmaları ortaya çıktı.

HASTALARI PARA İÇİN GEÇ TABURCU ETTİLER

​Konuşmalarda Yenidoğan çetesi lideri doktor Fırat Sarı ile Mehmet Gürül arasındaki konuşma kayıtları soruşturma dosyasına girdi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Fırat Sarı ile Gıyasettin Mert Özdemir arasında geçen bir konuşmada kasıtlı olarak hastaların geç taburcu edilmeleri gerektiği bahsedildi.

"O BEBEKTEN CİRO YAĞACAĞIZ"

Çetenin elebaşı Sarı, Özdemir’e "Taburcu süresinin azalması demek cironun daha azalması demek" dediği görülürken Özdemir'in ise "Dengelemek lazım. Şimdi biz hastayı azalttığımız zaman tepki olarak 'bak hasta azaldı. 25'e düştük' olmasın. Yeni taburculuğu uzatsınlar" diye yanıt verdi.

Mert Özdemir'in Nigar Kubilay ile yaptığı telefon görüşmesinde ise şu skandal görüşme kayıtlara geçti: "1 tane gebe vereceğiz. O bebekten 150-200 bin lira ciro yapacak. Anladın mı?"