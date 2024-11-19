Yenidoğan Çetesi’nin yaptığı vurgun dudak uçuklattı. Eski bakanın hastanesi de SGK'yı dolandırmış!

Binlerce bebeğin hayatıyla oynayan, SGK’dan para almak için her yola başvuran Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıktı. Hastanelerin 2007 senesinden beri kamudan milyonlarca dolar haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Gazete Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre, Yalnızca Şafak Hastanesi Grubu’nun 2007 yılından beri 200 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Müfettişlerin hazırlayıp dosyaya sunduğu rapora göre, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun Özel Avcılar Hospital Hastanesi de SGK’yı 3 milyon liradan fazla zarara sokmuş.

TBMM Yeni Doğan Çetesi Komisyon Üyesi CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in Gazete Duvar’a aktardığı raporda hastanelerin usulsüzlükleri ortaya çıktı. Soruşturmada adı geçen hastanelerin SGK’ya gönderdiği fatura tutarlarının emsal hastanelere göre yüksek olduğu, yüksekliğin nedeninin anlaşılması amacıyla birçok inceleme gerçekleştirildiğini, incelemelerin neredeyse tamamında gerçeğe aykırı faturalandırma yapıldığı tespit edildi. 2004 ile 2007 yılları arasında faturalandırılan kalp stentleri hakkında Temmuz 2007 tarihinde rapor düzenlendi.

16 BİN 552 KİŞİNİN GÖZÜNE GEREKSİZ YERE LAZER AMELİYATI YAPILMIŞ!

Soruşturma sürecinde, 287 kişinin ifadesi ve yaklaşık 260 dosya incelendi. Yaklaşık 16 bin 512 kişinin sağlıklı gözlerinin gereksiz yere lazerle ameliyat edildiği belirlendi. Fakat bu tespitten sonra yapılması gereken soruşturma geciktirilmiş ve yıllar sonra inceleme başlatılmış.

AMELİYATLAR YAPILMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Müfettişlerin raporunda ise şu ifadeler kullanıldı, “Özellikle göz branşında, binlerce hastaya yapılmayan göz ameliyatları yapılmış gibi gösterildi. Gerçeğe aykırı kopyala yapıştır epikriz raporları düzenlendiği, kurum sigortalı hak sahiplerinin beyanlarında kendilerine yapıldığına dair düzenlenen tedavi belgelerindeki işlemlerin (ameliyatların) yapılmadığına dair samimi beyanları, hasta dosyalarının kurum uzman göz hekimlerince, tıbbi yönden incelenmesi, bilimsel yayınlar ve istatistikler ifadeler esnasında uzman göz hekimleri bulundurulmak suretiyle kurum sigortalı hak sahiplerine açık basit ve anlaşılır şekilde adına ameliyat olduklarına dair belge düzenlenmiştir.”

2007 senesinden günümüze kadar sistemli ve süreklilik içerecek şekilde, zincirleme olarak yapılan usulsüzlüklerle kamunun zarara uğrattığı ifade edilen raporda, “Kapasite karşılaştırması yapıldığında daha net bir ifadeyle kalp ve damar cerrahisi branşında, Anadolu yakasının en büyük kamu hastanesi olan İstanbul Doktor Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Ağustos 2019 ve Mart 2020 döneminde kuruma fatura ettiği tutar 27 milyon liradan fazla. Avrupa Yakası’nın en büyük kamu hastanesi olan Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yine Ağustos 2019 yılıyla Mart 2020 döneminde kuruma fatura ettiği tutar 28 milyondan liradan fazla olmasına rağmen, sadece Özel Avrupa Şafak Hastanesi’nin kuruma fatura ettiği tutar, aynı dönemde 37 milyon liradan fazla” ifadeleri kullanıldı.

ESKİ SAĞLIK BAKANI'NIN HASTANESİ DE SGK’YI ZARARA UĞRATMIŞ

Özel Şafak Hastanesi Grubu’nun 17 yıllık süreçte döviz bazında SGK'dan 200 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği ifade edildi. Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesi olan Özel Avcılar Hospital'da Temmuz 2023 tarihinde yapılan incelemede ise SGK'yı 3 milyon liradan fazla zarara uğrattığı tespit edildi. Özel TRG Hospitalist Hastanesi ile ilgili raporda yer alan bilgiye göre kamu zararı 57 milyon liradan fazla. Müfettişler, hastanelerin maddi varlıklarına tedbiren el konulması gerektiğini mahkeme dosyasına sundu.