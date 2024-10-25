Yenidoğan Çetesi'nin yeni telefon görüşmeleri çıktı! Türkmen mafyası detayı...

Türkiye günlerdir Yenidoğan Çetesi skandalını konuşuyor. SGK’dan ve hastalardan fazla para almak için bebeklerin sağlığı ile oynayan hatta en az 12 bebeğin ölümüne neden olan bebek katillerinin faaliyetlerini sürdürdüğü 9 hastanenin kapısına kilit vurulmuştu. Olaya ilişkin yeni detaylar ise ortaya çıkmaya devam ediyor. “Yenidoğan çetesi” üyelerinden Birinci Hastanesi’nde acil tıp teknisyeni olan şüpheli Hakan Doğukan Taşçı ile kendisiyle beraber 11 hastanenin hasta takibini yapan şüpheli hemşire Hasan Basri Gök’ün, telefon konuşmaları ortaya çıktı. İddianamede yer alan konuşmalarda şüphelilerin hastanelerden ilaç çalarak sattıkları ve ne kadar kazanacaklarına ilişkin hesaplamalar yaptıkları belirlenirken, ‘Türkmen mafyası’ detayı dikkat çekti.

"TÜRKMEN MAFYASINA BULAŞIRIZ"

SGK’dan haksız kazanç sağlamak amacıyla 12 bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin 11 hastanenin ruhsatı iptal edilirken, 22 kişi tutuklanmıştı. Skandalın yankıları devam ederken, iddianamedeki yeni detaylarda ortaya çıktı. Yenidoğan çetesi” üyelerinden Birinci Hastanesi’nde acil tıp teknisyeni olan şüpheli Hakan Doğukan Taşçı ile kendisiyle beraber 11 hastanenin hasta takibini yapan şüpheli hemşire Hasan Basri Gök’ün, telefon konuşmaları iddianamede yer aldı.

İki bebek katili arasındaki kan donduran konuşmada Basri Gök’ün, Taşçı’ya bir bebeğin ailesiyle ilgili, “Doğukan öldürecekler bizi. Üç-beş kuruş için hapse gireceğiz. Hapse girmeyi bırak öldürürler. Türkmen mafyasına bulaşırız. Bak, ‘Doğukan sizden para alıp 700 liraya kokoreç yedi” diyerek güldüğü belirtildi.

“ÇOK GÜZEL PARA”

Hastaneden, erken doğan bebeklerin solunum güçlüğü tedavisinde kullanılan ilacı çalarak satmak üzerine bir konuşma yaptıkları bilgisi de iddianamede yer aldı. Konuşmada, Hakan Doğukan Taşçı, Hasan Basri Gök’e önce örgüt lideri Fırat Sarı’ya güvenmediğini ve kendisiyle legal olmayan herhangi bir iş yapmak istemediğini belirtti. Taşçı, “Hasan bak basit geliyor sana kanka, beni tutuklarlar. Bizim sattığımız fiyata bakma kardeşim sen. 20 tane, 10 tane, 30 tane çıkarttın. Şu an güncel fiyatı 7 bin lira. O ilacın SUT’tan (Sağlık Uygulama Tebliği) sonra 210 bin lira para yapar. Adam senin satış fiyatına bakmaz, perakende satış fiyatına bakacak. O parayı senden alacak, ceza kesecek, hastaneye ceza kesecek, bütün İstanbul’da senin adın hırsıza çıkacak yenidoğan piyasasında” ifadelerini kullandı.

Mide bulandıran son konuşmada ise “Kutu diyorum bak sana, 10 bin lira yapıyor Doğukan hesapla”, “10 bin güzel para kanka. Benim benzin param yok” ifadelere yer verildi.