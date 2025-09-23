Yenidoğan hasta için helikopter ambulans havalandı

Muş’ta Bebek Çiftçi isimli yenidoğan hastaya yenidoğan asfiksi tanısı konuldu. Durumunun acil olması ve 3. basamak yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle minik hasta, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Sevkin hızlı şekilde gerçekleşmesi amacıyla helikopter ambulans devreye alındı. Sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bebek, güvenli bir şekilde Van’a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Sağlık yetkilileri, kritik süreçte görev alan ekiplere teşekkür ederek, bebeğe acil şifalar diledi.