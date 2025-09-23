Yenidoğan hasta için helikopter ambulans havalandı

Kaynak: İHA
Yenidoğan hasta için helikopter ambulans havalandı

Muş’ta yenidoğan asfiksi tanısı konulan Bebek Çiftçi, 3. basamak yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle helikopter ambulansla Van’a sevk edildi.

Muş’ta Bebek Çiftçi isimli yenidoğan hastaya yenidoğan asfiksi tanısı konuldu. Durumunun acil olması ve 3. basamak yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle minik hasta, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Sevkin hızlı şekilde gerçekleşmesi amacıyla helikopter ambulans devreye alındı. Sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bebek, güvenli bir şekilde Van’a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.
Sağlık yetkilileri, kritik süreçte görev alan ekiplere teşekkür ederek, bebeğe acil şifalar diledi.

Son Haberler
Okulda aylardır hem elektrik hem de sular yok
Okulda aylardır hem elektrik hem de sular yok
Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi iddiası
Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi iddiası
23 Eylül 2025 Resmi Gazete'de bugün
23 Eylül 2025 Resmi Gazete'de bugün
Yasadışı bahis parası aklayan 3 isme tutuklama
Yasadışı bahis parası aklayan 3 isme tutuklama
Turneye çıktıkları Meksika'da ölü bulundular
Turneye çıktıkları Meksika'da ölü bulundular