Yenidoğan Serdarspor'un Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün Kocaeli'de bulunan Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı Abdülkadir Bayraktutar olduğu öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Yenidoğan Serdarspor'un Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tünel'de kaza yapan araç sürücüsü hayatını kaybetti.

55 yaşındaki sürücünün Kocaeli'de bulunan Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı Abdülkadir Bayraktutar olduğu öğrenildi.

Olay sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tünel'de yaşanmıştı. 41 AB 431 plakalı Abdulkadir Bayraktutar yönetimindeki aracın hakimiyetini kaybetmiş tünel duvarına çarpmıştı.

Bayraktutar sıkıştığı araçtan itfaiye yardımıyla çıkarılıp hastaneye sevk edildi.

Kocaeli'de bulunan Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı olduğu öğrenilen Bayraktutar'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını öğrenildi.

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(İHA)

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