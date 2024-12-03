Yenidoğan skandalında adı geçen hastane çalışanı ölü bulunmuştu! Son mesajı ortaya çıktı

Yenidoğan skandalında adı geçen isimlerden Satılmış Çim, iki gün ortadan kaybolduktan sonra cesedi aracında bulunmuştu. Kapatılan özel bir hastanenin idari amiri Satılmış Çim'in ölmeden önce eşine attığı son mesaj ortaya çıktı.

Satılmış Çim'in mesajında "Ben bu utançla çocuklarımın, ailemin, senin yüzüne bakamam, hakkını helal et ve çocuklarıma iyi bak" yazdığı belirtildi.

Küçükçekmece'de otomobilin içinde ölü bulunan ve 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanede çalıştığı öğrenilen Satılmış Çim'in eşine attığı son mesaj dikkat çekti.

Satılmış Çim'in mesajında "Ben bu utançla çocuklarımın, ailemin, senin yüzüne bakamam, hakkını helal et ve çocuklarıma iyi bak" yazdığı belirtildi.

İKİ GÜNDÜR KAYIPTI

İkitelli'de 1 Aralık'ta öğlen saatlerinde bir kişinin otomobilinin içinde hareketsiz durduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber vermişti. Yapılan incelemede cesedi bulunan kişinin Yenidoğan Çetesi soruşturmasında kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalışan Satılmış Çim olduğu ortaya çıkmıştı. Satılmış Çim’in şırıngayla kendisine ilaç enjekte ederek intihar ettiği ortaya çıkmıştı.

Satılmış Çim'in cansız bedeni Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"UTANÇLA AİLEMİN YÜZÜNE BAKAMAM"

Satılmış Çim'in eşi Merve Çim'in kayıp olarak arandığı sırada verdiği ifade ortaya çıktı. Merve Çim verdiği ifadede "Eşim Whatsapp üzerinden bana mesaj gönderdi. Mesajında bahis oyunu oynadığını, 120 bin lira kaybettiğini söyledi. Ben de eşime bankadaki ortak paramızın ve eşimin üstüne kayıtlı ortak mülkiyetimiz olan evin durup durmadığını sordum. Onlara dokunmadığını söyledi ve daha sonra 'ben bu utançla çocuklarımın, ailemin, senin yüzüne bakamam, hakkını helal et ve çocuklarıma iyi bak' şeklinde mesaj gönderdi. Daha sonra mesajlarıma cevap vermedi ve eşime ulaşamadım" ifadelerini kullandı.