Yenikapı-Hacıosman metrosu kapatılacak!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yenikapı-Hacıosman metrosu kapatılacak!

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının cumartesiyi pazar bağlayan gece kapatılacağı açıklandı.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yapılacak bakım hizmetleri nedeniyle cumartesiyi pazara bağlayan gece metro hizmeti verilemeyeceği bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Hat üzerine gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi'yi 4 Mayıs Pazar'a bağlayan gece M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda gece metrosu hizmeti verilemeyecektir.

Açıklamada, Haliç ve Vezneciler istasyonları haricinde, hat boyunca İETT otobüsleriyle hizmet sağlanacağı duyuruldu.

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