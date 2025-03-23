Yenikapı'da terörist APO videosu. Saraçhane'de polis müdahalesi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Yenikapı’da bugün düzenlenen Nevruz etkinliklerinde bebek Katili Öcalan’a ait görüntülerin sinevizyon gösterimiyle yansıtılması tepkilere neden olurken, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ise İmamoğlu destekçilerine yapılan polis müdahalesi tartışmalara neden oldu.

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada İstanbul genelinde eylem ve gösteri yürüyüşlerinin 27 Mart tarihine kadar yasaklandığını duyurdu. Fakat Nevruz kutlamaları bu yasağın dışında tutuldu.

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YENİKAPI'DA BEBEK KATİLİ VİDEOSU!

İstanbul Yenikapı’da DEM Parti’nin düzenlediği Nevruz etkinliğinde bebek katili Abdullah Öcalan’a ait görüntülerin sinevizyon gösterimiyle yansıtılması büyük tepki çekti.

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Öte yandan İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından günlerdir devam eden protestolara yönelik polis müdahaleleri sürerken, bazı şehirlerdeki sert uygulamalar kamuoyunda tartışma konusu oldu.

İmamoğlu için Türk bayraklarıyla ve Atatürk resimleriyle yapılan protestolara polis ekiplerinin müdahale etmesi ve Nevruz bayramı gerekçisiyle bebek katilinin görüntülerinin Yenikapı’da yansıtılması eleştirilere yol açtı.

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