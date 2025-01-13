Yenilen tokatın ruhun derinliklerindeki acısı

Araştırmacı yazar Kenan Bölükbaş yeni kitabı “Hayal Kırıklıkları Atlası”nda bir çocuğun ailesiyle, çevresiyle ve en çok da kendi dünyasıyla olan ilişkilerinde yaşadığı kırılma anlarını, unutulmaz izler bırakan deneyimlerini, yalın bir dille gözler önüne seriyor.

Bir tokadın yankısı yalnızca bedende mi hissedilir, yoksa bir ruhun derinlerine mi iner? Hayaller kırıldığı yerden yeniden şekillenir mi? Çocukluk, bir umut dünyası mı, yoksa bir hayal kırıklıkları atlası mı?

Bölükbaş, bu eserinde herkesin hayatında iz bırakan ama belki de fark edemediği o “geçmek bilmeyen anlar” üzerinden, yaşamın kırılganlığını ve çocuk dünyasının hassas dengesini işliyor. Ebeveynliğin ve çocuk olmanın zorlu yollarında yürüyenlere bir ayna tutuyor. Belki de hepimizin bir yerlerde biriktirdiği hayal kırıklıklarını yeniden düşünmek için:

“O geçmek bilmeyen anda bakışları yerdeki su birikintisine takıldı. Orada sanki bir kuş onun gözlerine bakıyordu. Artık etrafı duymaz olmuştu. Darbeyi aldığı anda gözünün önünde bir şimşek çaktı, arkaya doğru hızla savrulup yere düştü. Bu vuruşla birlikte saatlerdir süren hengâme, fazla şişirilmiş bir balonun patlayıp sönmesi misali yitiverdi. Çocuk cezasını çekti, baba paralarına kavuştu, oyuncular performanslarının, seyirciler bekleyişlerinin karşılığını aldı. Herkes sıkıcı, tekdüze hayatına döndü, babanın tokadı savururken üzerine bastığı kuş da artık görünmez oldu.”

1975 yılında Samsun’da doğan Kenen Bölükbaş 1996’da Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. 2016’da Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde doktorasını tamamladı. 1999 – 2017 yılları arasında TRT’de prodüktör olarak çalışan Bölükbaş, 2017 - 2019 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu Müdürlüğü yaptı.

“Türkiye’de Radyo Tiyatrolarının İlk Yılları (1941 – 1948) - Radyofonik Piyesler” isimli dönemsel araştırma çalışması ve “Türkiye’de İnanç Gruplarının Kültürel Varoluşunda Topluluk Radyolarının Rolü” adlı doktora tezi (2016), kitap olarak yayımlandı. 2024 yılında doçent ünvanını kazanan ve halen TRT Müzik Kanal Koordinatörü olarak görevine devam etmekte.

Muhit Kitap

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Yılkı atının süvarisi

Edebi hayatının dönüm noktası 1971’de TRT Roman Yarışması Başarı Ödülü’nü kazanmasıyla gerçekleşen Abbas Sayar, doğumunun 100. Yılında unutulmadı. Doç. Dr. Karabulut, “Bozkırın Güçlü Kalemi Abbas Sayar” adlı çalışmasını bu ustanın 100. Doğum yılına bir armağan olarak okurla buluşturdu.

Bazı yazarların kaderini belirleyen, ünü adının önüne geçen, sanatına yön veren eserleri olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ramis Karabulut bunun bir örneğinin de Abbas Yasar olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yapıyor:

Abbas Sayar’ın “Yılkı Atı” (1970) bunlardan biridir. Oysa bu eser yayımlanmadan önce Abbas Sayar’ın yayımlanmış altı adet şiir kitabı vardı. Sayar; 1946-1970 arasında ilk gazetesi Bozlak’ta ve daha sonra da Bozok’ta sürekli şiirler, hikâyeler ve romanlar yayımlar. Yılkı Atı’nı 1961 yılında, “Çelo”yu 1966-1967 yıllarında Bozok’ta tefrika eder. Bu tarihten on yıl kadar sonra, 1970’te Yılkı Atı kitap olarak yayımlanır. Bir yıl sonra eser, TRT Roman Yarışması Başarı Ödülü’nü kazanır. Bu, Abbas Sayar’ın edebî hayatında bir dönüm noktası olur. Ünü Yozgat dışına taşar. Ulusal basında çeşitli eleştirmenlerin takdir dolu yazılarıyla karşılanır. İki yıl sonra, ilk defa 1966-1967 yıllarında Bozok’ta tefrikası yayımlanan Çelo (1972) romanı ile 1973 yılı TDK Roman Ödülü’nü kazanınca yazarın edebiyat dünyasındaki romancı kimliği, daha doğrusu “köy romancısı” damgası üzerine iyice yapışır. Oysa bu nitelendirme, erken verilmiş bir hükmün ürünüdür.

Sayar’ın şair kimliği gibi hikâyeci, gazeteci kimliği de romancı kimliğinin gölgesinde kalır. Yorganımı Sıkı Sar (1976) adlı tek hikâye kitabı ile Bozok’ta tefrika edilen hikâyeleri ve binlerce gazete yazısı edebiyat dünyasında pek dikkat çekmez; kaynaklarda onun bu yönlerinden neredeyse hiç bahsedilmez.

Bu çalışmada, Abbas Sayar’ın 76 yıllık hayatı çeşitli evrelere ve kırılma noktalarına göre tasnif edilerek bir biyografi oluşturulmuş; gazetelerdeki bütün yazıları taranıp tasnif edilmiştir. Ayrıca yazarın gazeteciliği ve gazetelerde yayımladığı anıları, gezi yazıları, röportajları, baş makaleleri, fıkraları, denemeleri, aforizmaları vs. üzerine tespitler yapılmıştır.

Ötüken Neşriyat

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