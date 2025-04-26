Yenilenebilir enerji çağı başlıyor! Enerji dönüşümünde yeni bir sayfa

Yenilenebilir enerji, küresel enerji talebinin karşılanmasında giderek daha kritik bir rol oynuyor. Güneş ve rüzgar enerjisi, bu dönüşümün lokomotifi olarak öne çıktı

Rekor seviyede kapasite artışı kaydedilirken, bilimsel araştırmalar ve teknolojik yenilikler, bu sektörlerin verimliliğini ve erişilebilirliğini artırdı. Ancak, uzmanlar, altyapı eksiklikleri ve politik engellerin aşılması gerektiğini vurguladı. Peki, güneş ve rüzgar enerjisi dünyayı nasıl şekillendiriyor?

GÜNEŞ ENERJİSİNDE BİLİMSEL ATILIMLAR

Güneş enerjisi, küresel enerji üretiminde hızla büyüyen bir paya sahip. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) verilerine göre, 2024’te dünya genelinde 451,9 gigawatt (GW) yeni güneş enerjisi kapasitesi eklendi, bu da bir önceki yıla göre %32,2’lik bir artış anlamına geliyor. Bu büyümenin arkasında, perovskite ve tandem hücreler gibi yenilikçi teknolojiler yatıyor.

MIT’den Prof. Vladimir Bulović, perovskite hücrelerin verimlilik oranlarını %25’in üzerine çıkardığını belirtti:

“Bu hücreler, geleneksel silikon panellere kıyasla daha düşük maliyetle üretilebiliyor ve esnek yüzeylere uygulanabiliyor.”

Yayımlanan bir çalışma, perovskite güneş hücrelerinin nanoscale özelliklerinin, enerji üretimini artırarak yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırdığını ortaya koydu.

Bifacial (çift yüzeyli) güneş panelleri de sektörde dikkat çekti. Oxford Üniversitesi’nden Dr. Chris Case, “Bifacial paneller, hem ön hem de arka yüzeyden güneş ışığını yakalayarak enerji verimini %20’ye kadar artırıyor” dedi.

Bu paneller, pazar payını önemli ölçüde büyüttü. Ayrıca, yapay zeka (AI) ve blockchain teknolojileri, güneş enerjisi sistemlerinin performansını optimize etmek için kullanılıyor. Örneğin, akıllı invertörler, enerji depolama sistemleriyle entegrasyonu kolaylaştırarak şebeke stabilitesini artırıyor.

RÜZGAR ENERJİSİNDE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Rüzgar enerjisi de benzer bir yükseliş içinde. Küresel rüzgar enerjisi kapasitesi 117 GW artarak rekor kırdı. Almanya, 2025’in ilk çeyreğinde 4.000 megawatt (MW) yeni rüzgar enerjisi kapasitesini onaylayarak bu alanda liderliğini sürdürdü. Ancak, rüzgar enerjisinin sürdürülebilirliği için geri dönüşüm kritik bir konu.

ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı’ndan Dr. Annika Eberle, “Eski rüzgar türbin kanatlarını asfalt ve beton yol yapımında kullanarak atık sorununa çözüm bulduk” dedi. Bu yenilik, türbin atıklarının çevresel etkisini azalttı.

Danimarka Teknik Üniversitesi’nden Prof. Henrik Stiesdal, rüzgar türbinlerinin tasarımındaki gelişmelerin enerji üretimini artırdığını vurguladı:

“Yeni nesil türbinler, daha hafif malzemeler ve aerodinamik tasarımlar sayesinde düşük rüzgar hızlarında bile yüksek verim sağlıyor.”

Offshore (deniz üstü) rüzgar enerjisi de büyümeye devam ediyor. Çin, 2024’te 357 GW yeni rüzgar ve güneş kapasitesi ekleyerek bu alanda dünya lideri oldu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: FIRSATLAR VE ZORLUKLAR

Yenilenebilir enerjiye geçiş, fırsatlarla dolu olsa da zorlukları da beraberinde getirdi.

Tufts Üniversitesi’nden Prof. Kelly Sims Gallagher, Çin’in güneş panelleri ve rüzgar türbinleri üretimindeki liderliğinin küresel fiyatları düşürdüğünü belirtti:

“Çin’in yenilenebilir enerji ürünlerinin %47’sini Küresel Güney’e ihraç etmesi, temiz enerjiye erişimi artırıyor”

Ancak, Gallagher, politik istikrarsızlık ve finansman eksikliklerinin gelişmekte olan ülkelerde büyümeyi yavaşlattığını ekledi.

Öte yandan, hava koşulları yenilenebilir enerji üretimini etkileyebiliyor. Almanya’da 2025’in ilk çeyreğinde rüzgarsız aylar ve düşük yağış, rüzgar ve hidroelektrik üretimini %16 azalttı. Buna karşılık, güneş enerjisi üretimi %32 arttı. İngiltere’de, 2024’te yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı %50’yi aşarak rekor kırdı.

Britanya Hidroelektrik Birliği’nden Dr. Jamie O’Nians, “Hidroelektrik, güneş ve rüzgarın düşük olduğu dönemlerde şebekeye esneklik sağlıyor” dedi.

ALTYAPI VE POLİTİKA ENGELLERİ

Yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması için altyapı ve politika desteği şart. Hindistan, 28 GW yeni güneş ve rüzgar kapasitesi eklese de, 2030 hedeflerine ulaşmak için yıllık kapasite artışını iki katına çıkarmalı.

Hindistan Yenilenebilir Enerji Bakanlığı’ndan Dr. Ajay Mathur, “Yeşil Enerji Koridorları (GEC) projeleri, yenilenebilir enerjinin şebekeye entegrasyonunu hızlandırıyor” dedi. Ancak, Avustralya’da büyük ölçekli yenilenebilir projeler, altyapı eksiklikleri nedeniyle durma noktasında.

GELECEĞE BAKIŞ

Yenilenebilir enerji, küresel elektrik üretiminin %40,9’unu oluşturarak tarihi bir eşik aştı.

Ember’den Jane Ellis, “Güneş ve rüzgar, enerji talebindeki artışı karşılayabilecek kapasitede. Fosil yakıtların payı azalıyor” dedi. Ancak, LUT Üniversitesi’nden Prof. Christian Breyer, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yenilenebilir enerji tahminlerinin yetersiz olduğunu savundu:

“2030’larda yıllık 3 terawatt güneş enerjisi kapasitesi eklemek mümkün”

Güneş ve rüzgar enerjisi, teknolojik yenilikler ve bilimsel araştırmalarla desteklenerek küresel enerji dönüşümünün ön saflarında yer aldı. Ancak, bu potansiyelin tam anlamıyla realize edilmesi için finansman, altyapı ve uluslararası işbirliği kritik önem taşıyor. Yenilenebilir enerji, sadece bir alternatif değil, gezegenin geleceği için bir zorunluluk olarak görüldü.