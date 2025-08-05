Yenilenen Karşıyaka'nın önceliği stoper

Sezon hazırlıklarının Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki ilk etabını tamamlayıp 15 Ağustos'a kadar Kartepe'de kampa giren yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Tamamen yenilenmiş bir kadro oluşturduk. Kamp döneminde 4 hazırlık maçı planlıyoruz. Yapacağımız hazırlık maçları ile artı ve eksilerimizi değerlendirme imkanımız olacak. Transferde önceliğimiz stoper. Onun için de yönetim kurulumuzla birlikte bünyemize ve sistemimize uygun isimler üzerinde duruyoruz" dedi.
05 Ağustos 2025 Salı