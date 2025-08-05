Yenilenen Karşıyaka'nın önceliği stoper

Sezon hazırlıklarının Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki ilk etabını tamamlayıp 15 Ağustos'a kadar Kartepe'de kampa giren yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Tamamen yenilenmiş bir kadro oluşturduk. Kamp döneminde 4 hazırlık maçı planlıyoruz. Yapacağımız hazırlık maçları ile artı ve eksilerimizi değerlendirme imkanımız olacak. Transferde önceliğimiz stoper. Onun için de yönetim kurulumuzla birlikte bünyemize ve sistemimize uygun isimler üzerinde duruyoruz" dedi.