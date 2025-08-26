Yenilenen Recep Doyuk Parkı halka açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Urla Belediyesi tarafından Çamlıçay Mahallesi’nin merhum muhtarı Recep Doyuk’un adının yaşatılması amacıyla yenilenen park ve anıtın açılışına katıldı. Törene Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Çamlıçay Mahallesi Muhtarı Hasan Onur Bingöl, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, Doyuk ailesinin mensupları ve Urlalılar katıldı.

“BİZİM İÇİN UNUTULMAYACAK BİR IŞIK”

Törende konuşan Tugay, Doyuk’un muhtarlığının yanı sıra ilçede sevilen bir emekli öğretmen olduğunu belirterek, “Muhtarımızın kaybından duyduğumuz üzüntü hala taze. Böyle değerli insanları kaybettiğimiz için üzgünüm. 32 yıllık öğretmenliğinin ardından muhtarlık görevini üstlenmesi insanı çok etkiliyor. Şu kalabalığı görünce ne kadar sevildiğini anlamamak mümkün değil. Kaybettiğimiz insanları unutmamalı, onların hatıralarını yad etmek için elimizden geldiğince onlar adına güzel şeyler yapmalıyız. Bu park o örneklerden birisi. Her birimizin bu tür şeylerden çıkaracağı dersler var. İyilik iyidir. İyi insan olarak yaşamak iyidir. Yeryüzünde olmasanız da gönüllerde, zihinlerde, hatıralarda güler yüzünüzle, iyiliğinizle, yapmaya çalıştığınız güzel hizmetlerinizle hatırlanıyorsunuz. Bizler böyle iyi insanların bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmaya ve layık olmaya çalışıyoruz. Recep muhtarımız bizim için hiçbir zaman unutulmayacak bir ışık. Her zaman aydınlığıyla yaşamaya devam edecek. Bizler için her zaman değeri korunacak” dedi.

“MİRASINI YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da, “Bu anlamlı günde hep birlikte sadece park açmıyoruz. Aynı zamanda hayatı boyunca hem bir eğitimci hem de yerel yönetici olarak toplumuna ışık tutmuş bir insanın adını yaşadığı topraklarda sonsuza kadar yaşatacak bir adım atıyoruz. Recep Doyuk bizim için muhtardan öte bu ülkenin çocuklarının hayatına dokunmuş, onların geleceğini şekillendirmiş bir öğretmendi. Köy enstitülerinin ardından kurulan öğretmen okullarından mezun olmuş, 32 yıl boyunca eğitim camiasında özveriyle görev yapmış, öğretmenlik mesleğini bilgiyi aktarmaktan öteye taşımış, umut aşılamış ve kalplere dokunmuştur. Muhtarlık görevine başladığında da aynı ilkelerle aynı adanmışlıkla çalışmıştır. Mahallesi için hep en iyisini isteyen muhtarımızdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iki kez yılın muhtarı seçilmiştir. Öğretmenlik yıllarında iki kez maaşla ödüllendirilmiş olması onun hem eğitim hem de hizmet alanında gösterdiği özverinin büyük bir ispatıdır. Bizler bu topraklara değer katmış bir öğretmenimizin ve muhtarımızın yolunda ilerlemeye, onun mirasını yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ALEV ALEV YANAN YÜREĞİME SU SERPTİLER”

Merhum Recep Doyuk’un eşi Neriman Doyuk duygu dolu bir konuşma yaparken, “Sevgili eşimin cenaze töreninde hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay hem de Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan vardı. Törende iki başkanım da ellerimi tutup ‘siz nerede isterseniz biz muhtarımızın adını orada yaşatacağız’ dediler. Alev alev yanan yüreğime su serptiler. Ben her gün yürüyüş yaptığım bu yolda onun adını görmek için bu parka adının verilmesini istedim. Teşekkür ediyorum” dedi.