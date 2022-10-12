﻿Yenilenen Zeytin Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Uzun bir süredir atıl bir durumda kapalı kalan müzenin yeniden halkın hizmetine açılması için başlatılan çalışmaların sonuna gelinirken, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, müzede süren ve son aşamaya gelen tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.

ANKA'da yer alan haberde, başkan Ergin, her yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Ziraat Odası tarafından organize edilen ve bu yıl 17’ncisi düzenlenecek Ayvalık Zeytin Hasat Festivali’ne çok az bir zaman kaldığını hatırlatarak, “Hasat festivali için hazırlıklarımız sürüyor. Bu çerçevede de var olan zeytin müzemizi restore ettik. Yeniden ayağa kaldırdık. İnşallah bu çalışmalarımızı bir an önce tamamlayıp, festivale yetiştireceğiz ve müzemizin festivale de renk katacağına inanıyoruz. Bu yönde çalışmalarımız sürüyor. Arkadaşlarım gerçekten çok kısa sürede büyük bir emek sarf ederek bu çalışmaları tamamlamaya çalışıyorlar. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

ZEYTİNİN ZAMANDA YOLCULUĞU SERGİLENİYOR

Zeytin ve zeytinyağının Ayvalık ekonomisinin can damarlarından biri olduğuna işaret eden Başkan Ergin, “Müzemizde, Ayvalık’ta yüzyıllardır yapılan zeytin tarımının tarihçesinde kullanılan pek çok materyal bulunuyor. Dünyaca ünlü Ayvalık Zeytinyağı’nın müzemizdeki geçmişe yolculuğunda; yüzlerce yıl önce kullanılan eski fabrikalara ait zeytin sıkım üniteleri, zeytin toplama gereçleri, zeytinyağı güğümleri, kısaca zeytin ve zeytinyağının geçmişiyle ilgili neredeyse tüm alet ve edevatları sergilenmektedir” diye konuştu.

“ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI KÜLTÜRÜMÜZÜ GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAĞIZ”

Zeytin ve zeytinyağının Ayvalık’ın geçmişinde olduğu gibi, bugünündee ve geleceğinde de her zaman var olacağını vurgulayan Ergin, “Zeytin; Ayvalık’ın sosyo-ekonomik tüm alanlarıyla, gastronomisinde ve her şeyden önemlisi kültüründe var olmuştur. Bizler için son derece önemli olan bu kültürün ışığında da zeytin ve zeytinyağını gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarabilmek adına belediyemiz bünyesindeki zeytin müzemizi yenileyerek, halkımız ve misafirlerimizle yeniden buluşturuyoruz” dedi.

Ayvalık’ın turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları, ekonomik değerleri gibi pek çok alanda iddialı bir şehir olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, sözlerini şöyle noktaladı:

“Ayvalık, müzeler kenti olabilecek bir şehir. En son açtığımız Anadolu Uygarlıkları sergimizi de müze haline getireceğiz. Burada var olan zeytin müzemizi de tekrar ayağa kaldırarak, ilerleyen süreçte ilçemize bir de kent müzesini kazandırdığımızda, Ayvalık’ımızın kültürel zenginliklerini halkımız ve konuklarımızla paylaşabilmenin haklı gururunu yaşayacağız.”