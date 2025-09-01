Yenilginin ardından Sergen Yalçın’dan açıklama

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

Yalçın, "Başlangıcımızın böyle olmasını istemezdik. Bizim adımıza olumlu bir gece olmadı, camiamız adına da olumlu bir gece olmadı. Beklentinin çok altında performanslar, hem bireysel olarak hem takım olarak beklentiniz çok altında kaldık. Alanyaspor'u tebrik etmek istiyorum. Onlar birden çok daha beraber hareket eden, iyi mücadele eden, doğru oyunu oynayan bir görüntü çizdiler. Hak ederek kazandılar. Biz oyunu kurtarmak adına çok fazla mücadele etmedik. Beşiktaş camiasının, Beşiktaşlı oyuncuların çok daha mücadele etmesi, çok daha istekli arzulu oynaması, doğru oyunu oynaması ve birçok şeyi çok daha farklı yapması gerekirdi diye düşünüyorum ama maalesef bugün itibarıyla bunlar olmadı. Kaybettiğimiz için üzgünüz" açıklamasında bulundu.